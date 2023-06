KD Estrada at Alexa Ilacad, inaming nagliligawan

MAYNILA -- Nagliligawan na ang love team partners na sina Alexa Ilacad at KD Estrada.

Ito ang inamin ng dalawa sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"Nagaganap. So present tense, present," ani Ilacad.

Nang diretsahang itanong kung nanliligaw na si Estrada sa kanya, sagot ni Ilacad habang nakatingin kay Estrada: "I'm assuming ano?"

"Oo, oo," mabilis na tugon ni Estrada.

Paliwanag ng dalawa, mas kinikilala pa nila ang isa't isa at hindi sila nagmamadali.

"Very long time because why the rush?" ani Ilacad.

"Why rush a good thing?" dagdag naman ni Estrada.

Sa programa, ibinahagi rin ni Ilacad na boto ang ina niya kay Estrada.

Maliban sa karanasan sa pagiging bahagi ng musical na "Walang Aray," nagbahagi rin ang dalawa sa naging pagtungo nilang dalawa sa Japan.

Nagsimula ang tambalan nina Ilacad at Estrada matapos nilang makalabas sa loob ng bahay ni Kuya bilang mga celebrity housemate ng "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Sa ngayon ay aabangan ang dalawa sa kanilang teleserye na "Pira-Pirasong Paraiso."

