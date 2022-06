VIRAL: Japanese version ng Moonstar88 hit 'Migraine'

Screenshot mula sa kena & miyuki Facebook page.

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang Japanese version ng OPM hit na "Migraine" ng Moonstar88.

Binigyan ng grupong kena & miyuki ng twist ang naturang hit na tila parang nasa isang anime ka kung ito'y papakinggan.

Napansin din ito ng Moonstar88 at pinusuan sa comment section ang video. Sila rin ay nag-post sa kanilang Facebook page ng Japanese translation ng: "Nahihilo, nalilito."

Nag-post din ang banda ng unang 88 seconds ng video at hinikayat ang kanilang fans na pakinggan ang bagong rendition ng kanta.

"First 88 seconds ng Japanese Version ng Migraine. Watch the whole version sa page (Facebook and YouTube) nila (kena & miyuki)! Amazing project Hazel Pascua, Mark Garchitorena, and team!"

Sa pagsusulat, umani na ng 5.6 million views at 483,000 reactions ang kanilang video sa Facebook.

KAUGNAY NA ULAT: