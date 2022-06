Jake Ejercito, inaming kinabahan sa 'A Family Affair'

MAYNILA -- Inamin ni Jake Ejercito na kinabahan siya sa pagiging parte ng "A Family Affair" lalo't maituturing na baguhan pa siya sa industriya.

Si Ejercito ay isa sa mga bidang aktor kasama nina Gerald Anderson, Sam Milby, Jameson Blake, at Ivana Alawi sa inaabangang serye ng ABS-CBN.

Watch more News on iWantTFC

"Considering na ako ang pinakabago sa industry, sa lima sa amin, ako ang pinaka-newbie, siyempre nandoon ang kaba. 'Yung worry ko kung magme-mesh well kami, mag-ge-gel 'yung cast, kung may camaraderie," ani Ejercito sa naging pagbisita niya at ng kanyang "A Family Affair" co-stars sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Kuwento ni Ejercito, nakatulong sa maganda nilang samahan sa trabaho ang nauna nilang bonding bago sila sumalang sa taping.

"Sina Ge (Anderson) ang nag-aya na mag-bonding kami prior to our first cycle which nakatulong naman talaga," ani Ejercito. "I am happy and I am proud na ngayon ay umabot na kami doon sa point na collaborative na 'yung pagsasama namin."

Mapapanood ang "A Family Affair" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC