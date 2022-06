MAYNILA -- Inamin nina Gerald Anderson at Ivana Alawi na may pagkakataon sa kanilang buhay na iniwan nila ang isang tao kahit mahal pa nila ito.

Ito ang ibinahagi ng dalawang bida ng paparating na serye na "A Family Affair" nang sumalang sila sa "Never Have I Ever" challenge sa "Magandang Buhay" nitong Martes, kasama sina Jameson Blake at Jake Ejercito.

Kuwento ni Alawi, iniwan niya ang nasabing tao dahil niloko siya nito.

"Niloko niya kasi ako. So kahit mahal na mahal ko siya siyempre hindi naman tama na magpaloko ako nang magpaloko," ani Alawi na tumanggi nang pangalanan ang dating minahal.

Pagbabahagi naman ni Anderson, hindi naging madali ang karanasan na iwan ang mahal.

"Hindi siya madali pero minsan talaga, minsan ganun talaga," ani Anderson.

Ilan din sa sinagot ng mga bituin ng "A Family Affair" sa challenge ay ang tanong kung umibig na ba sila sa taong hindi gusto ng pamilya nila at kung mayroon na bang pagkakataon na inuna nila ang makipag-date bago ang family affair.

Mapapanood ang "A Family Affair" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.



