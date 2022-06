MAYNILA -- Hindi man tiyak, ibinahagi ng mang-aawit at first-time mom na si Angeline Quinto na tila nakakaranas siya ng post-partum depression.

Sa Star Magic Inside News nitong Lunes, naging bukas si Quinto sa kaganapan sa kanyang buhay bilang isang bagong ina.

"Nag-guest ako sa 'Magandang Buhay,' sabi nila 'yung post-partum daw. Sabi ko paano malalaman kung mayroon akong post-partum after kong manganak? Minsan daw hindi mo talaga alam 'yon. So may mga pagkakataon po na bigla akong iiyak, 'di ko alam kung ano ang dahilan. Minsan 'yung papa ng baby ko, galit ako sa kanya, 'di ko rin alam ang dahilan. Minsan may time na in love na in love ako. May time na tuwang-tuwa ako sa kanya. Sabi ng manager ko baka 'yan na yung isa sa post-partum na tinatawag. Hindi ko po alam talaga," ani Quinto.

"Pero alam mo 'yon, parte 'yon nang pagiging nanay. Kumbaga ini-embrace ko naman 'yung mga emotions na ganyan. After nung kapag nagalit ako, umiyak ako, move on na ako ulit. Iniisip ko ano naman kaya bukas ang emotion ko," dagdag ng mang-aawit.

Pag-amin ni Quinto, hindi man madali ang pinagdadaanan, bawi ang lahat ng hirap dahil sa kanyang anak.

"Minsan naiisip ko hindi madali, pero kapag nakikita ko ang anak ko, lahat 'yon nakakalimutan ko. Nakakalimutan ko ang hirap, nakakalimutan ko ang pagod at 'yun nga ang dami ko pang gustong malaman at maintindihan sa pagiging mommy. At lahat naman 'yan ay ready ako na matutunan lahat for baby," ani Quinto.

Sa panayam ibinahagi rin ni Quinto ang mga hamon sa kanya ngayon bilang isang first-time mom.

"Ang pinaka-challenging 'yung lagi akong puyat. Minsan natataranta ako kapag biglang umiiyak 'yung baby. Minsan kapag pinaliliguan mo siya, 'di mo alam kung may mali ba sa paraan ng pagpapaligo ko. Pero thankful din at blessed sa mga nanay na nandiyan, 'yung mga nanay na malapit sa akin. Mayroon akong mga kaibigan na mommies din. So kapag mayroon akong hindi naiintindihan, sila 'yung tumutulong sa akin lalo na for Sylvio, sa anak ko," ani Quinto na excited sa kung ano pa ang mga magaganap sa buhay ng kanyang anak.

"After na nawala ni Mama (Bob), hindi ko na alam kung ano ang purpose ko sa buhay. May mga work ako pero hindi ako masaya. Gusto ko muna mag-stop sa trabaho ko pero feeling ko nung time na 'yon baka mas lalo akong mag-isip, mas lalo akong malungkot kung hihinto ako sa work. So pinilit kong magtrabaho kahit nahihirapan ako. Wala pang one year dumating si Sylvio, umalis si mama may ibinigay na baby sa akin. Sabi ko talagang binabalanse ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. At sobrang thankful ako ngayon na nandiyan si Sylvio," ani Quinto.

Dagdag ng mang-aawit: "Sa ngayon ang dami kong pangarap. Ang dami kong mga plano sa buhay ko; dati hindi naman. At siyempre bukod sa sarili ko lahat ay ginagawa ko ngayon for Sylvio at sa binubuo naming family

Nito lamang Linggo ay bumalik na sa "ASAP Natin 'To" si Quinto, may isang buwan lang matapos niyang manganak.

"Alam niyo sa totoo lang since na-CS (C-section) ako, dapat daw kapag ganito ay mga three months pa bago makapagtrabaho ulit. Talagang pinilit ko ang doctor ko. 'Doc, hindi puwede. Kailangan ko na magtrabaho talaga.' Kasi nababaliw na ako sa bahay kapag wala akong ginagawa. Siyempre kapag kailangan ko magtrabaho ay may naiiwan naman doon kay baby. At alam mo 'yung feeling na ngayon kapag nagtatrabaho ako ay excited kang umuwi kasi mayroong baby na naghihintay sa iyo. Nakakatuwa kasi iba 'yung pakiramdam talaga. Iba 'yung excitement din na nararamdaman ko ngayon. 'Yung mga work din na dumarating sa akin ay ang dami, sobrang blessing din. So iniisip ko ngayon kung halimbawa na magkaroon ako ng chance na makabalik ng abroad iniisip ko ang baby ko siguro isasama ko siya talaga kung puwede na," ani Quinto.

Sa kanyang pagbabalik-trabaho, mga bagong awitin ang aabangan ng mga tagahanga ni Quinto. Sasabak na rin si Quinto sa concert sa US at Canada.