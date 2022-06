MANILA – Senator-elect Robin Padilla turned to social media to thank Kris Aquino for her support in the recently-concluded elections even though he was part of a rival political party.

In a Facebook post, Padilla said his friendship with Aquino goes beyond politics.

“Friends in love. Ano nga ba ang ibig sabihin nito. Literal ba ito. In love ka sa kaibigan mo literally. Baliw ka sa kaibigan mo. Hinahanap-hanap mo siya. Physical attraction ba? Sexual ba? Ano nga ba?” he began his post.

“Isa lang ang alam ko. Hindi man kayo nagkikita, nag-aaway man kayo, hindi man kayo nagpapansinan pero 'pag naramdaman mo na kailangan ng kaibigan ng kaibigan mo, no sorrys, no explanations, no dramas, no flashbacks. Just love. Love that doesn’t require reciprocity,” he added.

Padilla said when he and his wife Mariel Rodriguez learned about Aquino’s illness, they kept in touch with her.

“Hindi na kami bumitaw sa kanya at ganon din si Ms. Kris Aquino. Pinagluluto ni Mariel si Kris ng pagkain at kahit hirap si Kris sa intake ng solid na pagkain she makes sure na well appreciated ng buong pamilya niya si Mariel,” he said.

Padilla said he and Rodriguez became a lot closer to Aquino because of the surrounding circumstances.

“Tumaas pa ang antas ng aming mga pinag-uusapan at pinagdidiskusyuna. Mas minulat pa namin ang isa't isa sa realidad pulitika at buhay,” he said.

It was at this point that Padilla revealed how Aquino helped him in his campaign.

“Maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit napakataas ng boto ko at kung paano ako nag-number one. Walang nakakaalam na may boto rin ako galing sa kampo ng mga Aquino. Kalagitnaan ng campaign period, nag-aalala si Kris sa survey ko. Kinausap niya ako kung ano ang campaign strategy ko, sabi ko conventional lang ako dahil wala naman ako pera,” he shared.

Although he didn’t want to add to Aquino’s stress, Padilla said she was the one who insisted in helping him.

“Tinawagan niya mga matitinding governor, LGU officials at mga matataas na tao na may paggalang at malalim na sa pasasalamat sa mga Aquino. Hindi kailanman naging isyu sa kanya na Uniteam ako , nagtataka ang mga nakakausap niya kung bakit ako nilalakad sa kanila pero sinasagot lang niya ito ng basta pls help Robin for me,” he said.

Padilla said the former TV host “delivered the Aquino vote for me” and for that, he is very grateful.

“Maraming maraming salamat Ms. Kris Aquino. Ang ating pagiging magkaibigan ay hindi naapektuhan ng pulitika bagkus ito pa ang nagbuklod sa atin. Hinding hindi kami makakalimot. Andito lang palagi kami ni Mariel para sa iyo at kapag ako'y nagka-visa sa US of A dadalawin ka namin at personal na magpasalamat sa iyo.”