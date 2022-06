MAYNILA -- "Palaban silang lahat."

Ganito inilarawan ni Moira dela Torre ang mga kalahok sa inaabangang pagbabalik ng "Idol Philippines."

"Iba-iba po sila and sobrang palaban po silang lahat so nakaka-excite talaga ang season 2," ani Dela Torre sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, kung saan isa sa mga host ng programa ay ang kasama niyang hurado sa "Idol Philippines" na si Regine Velasquez.

Maliban sa mga kalahok, aabangan din ang bagong miyembro ng pamilya ng "Idol Philippines." Kabilang dito ang host na si Robi Domingo at ang mga bagong hurado na sina Gary Valenciano at Chito Miranda, ang bokalista ng bandang Parokya ni Edgar.



"First of all, I just want to say congratulations to Robi. Sobrang happy ako sa kanya. Sobrang deserve niya. Matagal na niya itong pinaghirapan and finally ito na siya na ang main host talaga ng 'Idol Philippines.' So congratulations to Robi!" ani Velasquez.

"At siyempre, although kami ni Moi ay na-miss namin ang aming ka-co judge namin before si Meme (Vice Ganda) at saka si James (Reid), pero iba rin naman ang naidulot na galing at ganda at siyempre ang daming advices, saya na maibibigay. Si Mr. Pure Energy Gary Valenciano, we all know and we all love him. At ito na si Parokya ni Edgar. Dude, mayroon akong kabardagulan doon. Ang saya-saya. Actually hindi namin ini-expect na parang nagte-taping na pala kami tapos tawa lang kami nang tawa," kuwento pa ni Velasquez.

Samantala, nagpasalamat si Dela Torre kay Velasquez sa tulong at lakas na ibinigay nito para sa kanya.

"Mama, thank you kasi you really have become my strength. Hindi ko alam kung paano ako magsu-survive sa season na ito kung wala kayong apat. I love you so much," ani Dela Torre.

Nito lamang nakaraang linggo sa isang joint statement ay inanunsiyo ni Dela Torre at mister nito na si Jason Hernandez ang kanilang paghihiwalay.

Ayon kay Dela Torre, nakatulong ang kanyang trabaho sa "Idol Philippines" at mga kasamahan niyang hurado sa paghilom sa kanyang personal na pinagdadaanan.