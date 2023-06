MAYNILA -- Inamin ni Maymay Entrata ang hirap sa pagkakaroon ng isang long-distance relationship o LDR.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, naging bukas si Entrata sa estado ng relasyon nila ng nobyo na si Aaron Haskell na nakabase sa Canada.

"Sobrang hirap po ng LDR... hindi po madali. Parang kung walang maturity sa relationship, hindi po talaga magwo-work 'yung LDR. Tapos siya po ay sobrang consistent niya talaga na magbigay ng time. Sobrang OA nito pero 24/7 kaming nagtatawagan. Kahit nagtatrabaho siya nandiyan lang ako natutulog or ako nandito, siya natutulog. Hanggang mag-meet 'yung time namin saka kami mag-uusap or mag-movie," ani Entrata.

"Mahirap man pero worth it po siya kasi consistent po siya talagang laging ipaparamdam niya sa akin y'ung suporta niya. At peace sa puso ko na wala akong dapat ipag-alala sa kung saan man siya roon basta maging safe lang siya. Pero aside from doon sa mga bagay na mababaliw tayo na 'ano ba?' o may pag-selos, pero wala talaga," dagdag ni Entrata.

Giit ni Entrata, iba ang ginhawang naibibigay ng tiwala sa isang relasyon.

"Grabe kapag may trust 'yung relationship parang ang dali lang ng buhay," ani Entrara.

Sa programa, naikuwento rin ni Entrata na noong una ay hindi pa batid ni Haskell na isa siyang artista.

"Six months po 'yon na wala siyang alam talaga pero nanligaw na po siya nung time na 'yan. 'Yun ang maganda kasi hindi niya po alam," ani Entrata.

Matatandaang nagtungo rin si Entrata sa Canada kung saan nag-aral siya ng acting. Ayon sa aktres isa rin ang nobyo sa nagkumbinse sa kanya na muling mag-aral.

Nito lamang nakaraang buwan ay nakasama ni Entrata ang nobyo sa "ASAP Natin 'To."

