‘We’re happy’: Aubrey, Troy ibinahagi kung bakit natagalan ang pagpapakasal

Sinagot na nina Aubrey Miles at Troy Montero ang tanong na madalas ibato sa kanila kung bakit sa halos dalawang dekadang pagsasama ay hindi pa rin sila ikinakasal.

Sa isang vlog na inilabas ng dalawa, ikinuwento nina Miles at Montero na sa 18 taon nilang pagsasama, bagamat hindi kasal, ay masaya naman umano sila at kuntento sa kanilang relasyon.

Marami na anila ang paulit-ulit na nagtatanong kung kailan sila mag-iisang dibdib ngunit ayon sa kanila, hindi nila minadali ito sa mahabang panahon.

“18 years we’re not married but we’re happy,” ani Montero.

Dagdag ni Miles: “We always say, it’s going to happen. It's just because we know it’s going to happen and we’re not really in a rush.”

Paliwanag pa ng dalawa, maayos naman ang kanilang naging pagsasama kahit hindi sila kasal at nagagawa at nakukuha ang gusto ng isa’t isa.

Inamin ni Miles na wala sa kanilang listahan noon ang pagpapakasal pa. Kaya naman noong nakaraang taon, matapos ang 17 taong pagsasama, napagdesisyunan na nilang dalawa na ituloy na ang pagpapakasal.

“But it’s been almost two decades so last year we decided, we’re going to do it, not because of the people asking us to do it but because we wanted to na talaga,” ayon kay Aubrey.

Alam din umano ni Montero na nais na rin ng kanilang mga anak na makita silang ikasal na mag-partner.

Itinanggi naman nila na takot sila sa usapang kasal, may iba lamang sila umanong planong gawin sa halos 20 taong pagsasama.

“ ’Yung 17 years na yun hindi namin naisip magpakasal kasi we had so many things planned na gagawin. Yung wedding, yung ceremony parang later on but we weren’t scared to talk about it,” saad ng aktres.

“We’ve been through a lot, we’ve done so much, ano pa ba? Maybe let’s get married already! That’s why.”

Ngunit ang matagal nang hinihintay na kasal ay muli na namang naudlot dahil sa pandemya.

“Ikakasal ba kami o hindi?” pabirong hirit ni Aubrey.

Base sa kuwento ng dalawa, sa Batanes sana magaganap ang kasal na matagal nang pinapangarap ni Miles at nakatakdang mangyari noong Abril 23, 2020.

Nakaplano na umano ang lahat mula sa lugar na dapat paggaganapan ng seremonya hanggang sa alkalde sa Batanes na siyang mangunguna sa kasal.

“We were going to stay in this nice hotel in the middle of the cliff. It’s a rock hotel. Yun yung mga plano. Meron na kaming wedding planner there and photographer, may video, and ang mag-we-wed sa amin dun dapat yung mayor ng Batanes,” pahayag ni Miles.

Dagdag ni Troy: “We were going to be married in this grassy field overlooking the ocean. So it was going to be very picturesque [while] hoping it doesn’t rain but it was going to be great.”

Ngunit bago pa man magpandemya, wala na rin umano silang balak magkaroon ng malaking seremonya dahil 10 katao lamang ang dadalo rito.

Lalong ikinalungkot ni Aubrey ang pagkakansela ng kasal sa pagdating ng biniling wedding bands na kanilang ipinakita at sinukat pa sa vlog.

Hindi naman isinasara ni Montero ang posibilidad na magkaroon na lamang muna ng civil wedding dahil sa pandemya ngunit si Miles ay umaasang matutuloy pa rin ang Batanes wedding.

