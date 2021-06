TINGNAN: Bianca Gonzales, JC Intal nakalipat na sa bagong bahay

Nakalipat na sa kanilang bagong tahanan ang host na si Bianca Gonzales at retired basketball player na si JC Intal kasama ang kanilang dalawang anak sa bagong bahay.

Ito ang ibinahagi ng mag-asawa sa kanilang social media accounts kung saan may kaunting pasilip sila sa bagong tahanan.

"Finally HOME! Beyond grateful!" maikling saad ni Gonzales sa caption.

Nauna nang nagpahaging si Intal tungkol sa kanilang bagong bahay nang maglabas ng larawan yakap ang asawa habang nakaupo sa hagdan.

“We did it,” pahayag ng basketball player sa asawa.

Nagkaroon na rin ng virtual house blessing ang kanilang bagong bahay sa pangunguna ni Fr. Tito Caluag.

Malaki ang pasasalamat ni Gonzales kay Caluag dahil saksi umano ito sa mga malalaking kaganapan sa buhay ng kaniyang pamilya.

“We love you Fads @titocaluag thank you for being part of every single milestone in our family's life! From college to work days, our wedding, blessing of our former home, kids' baptism, and now blessing of our 2nd home!” pahayag ng host sa IG story.

Bumuhos naman ang pagbati sa mag-asawa lalo na sa mga kaibigan ng mga ito sa industriya.

“Beautiful,” maikling komento ni Angelica Panganiban.

“Awwww so happy for you B 💕 love you!!!” saad naman ng brodkaster na si Karen Davila.

Nagpaabot din ng mensahe ang ABS-CBN executive na si Charo Santos para kay Gonzales at Intal.

“Congratulations! I'm sure you will make beautiful memories,” komento ni Santos.

