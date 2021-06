Community pantry volunteers wagi ng P500k sa pilot episode ng ‘Everybody, Sing!’

Screenshot mula sa "Everybody, Sing!" livestream

Buena manong nakuha ng 25 community pantry volunteers ang jackpot prize na P500,000 sa pilot episode ng bagong community singing game show na "Everybody, Sing!" na pinangungunahan ni Vice Ganda nitong Sabado.

Nahulaan ng mga kalahok ang 10 titulo ng kanta na pinatugtog sa jackpot round sa loob ng 92 segundong nalikom nila sa limang round ng kompetisyon.

Mabilis nahulaan ng mga volunteers ang pito sa 10 kanta sa loob lamang ng 40 segundo. Sa nalalabing 52 segundo, isa-isang binalikan ng mga contestant ang tatlong hindi pa nahuhulaan.

Bahagyang nahirapan ang mga ito sa ikalimang kanta ngunit sa huli ay nabanggit din ang title na "Sinta" para masigurado ang kalahating milyong premyo na paghahati-hatian nila.

"Mahigit pa sa P500,000 yung ibinigay n'yong serbisyo at pagmamahal sa mga di n'yo kilala," ani Vice sa mga volunteers.

Watch more in iWantTFC

Sa simula ng kompetisyon, hinati sa limang grupo ang “Songbayanan” para sa iba’t ibang round kung saan nakasalalay ang bilang ng segundong gagamitin nila para sa jackpot round.

Sa unang round, pupunan ng limang miyembro ng isang grupo ang 10 blangkong lyrics sa isang kanta, at pinangalanang “Sing in the blank”, kung saan bawat tamang sagot ay may katumbas na P1,000 at dalawang segundo para sa final round.

“Pic sing a broken song” naman ang sumunod na yugto ng laban kung saan panibagong grupo ang huhulaan ang nawawalang lyrics ng kanta sa tulong ng mga ipapakitang larawan.

Mamimili sa dalawang lyrics na kakantahin ang mga contestant para sa ikatlong round na pinamagatang “The ChooSing one.”

Kinakailangan namang isalin sa Ingles ng susunod na grupo ang mga lyric na pahuhulaan na nasa wikang Filipino sa ikaapat na round (Engli-Sing the lyrics) upang makakuha rin ng dagdag 2 segundo at P1,000.

Sa ikalimang round, may mahirap ang mechanics na laro dahil kailangan hulaan ng huling grupo ang dalawang nawawalang lyrics na kakantahin ng pabaliktad ng banda. Apat na segundo ang katumbas ng bawat tamang sagot.

Mapapanood ang “Everybody, Sing!” tuwing Sabado, 8 PM, at Linggo, 7:30 PM, sa A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC