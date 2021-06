Netizens kinilig sa pagbisita ni Gerald Anderson kay Julia Barretto kahit ‘di makalapit

Screenshots mula sa vlog ni Gerald Anderson

“Hala grabe sila, kinilig ako.”

Ganito ang naging reaksyon ng maraming netizens sa inilabas na vlog ng aktor na si Gerald Anderson kung saan makikita ang pagbisita nito sa nobyang si Julia Barretto sa hotel na tinutuluyan ng aktres.

Dahil sa mga health protocol, lalo na sa lock-in taping sa showbiz, hindi nakaakyat si Anderson sa kuwarto ni Barretto kaya naman nag-usap sila panandalian habang nakaduwang ang aktres sa kaniyang balkonahe at ang aktor ay nasa labas ng hotel.

Sa kaniyang YouTube content na pinamagatang “My First Long Motorcycle Ride,” unang pumunta si Gerald sa Subic mula Metro Manila kasama ang mga kaibigan.

Gabi na nang dumating ang mga ito sa tapat ng tinutuluyan ni Barretto. Sa video, makikita pa na sinusubukang tumalon ni Anderson upang abutin ang kamay ng nasa ikalawang palapag na girlfriend.

“This is what the virus does. The virus separates people,” ani Barretto.

“Love you, baby,” pahabol naman ni Anderson bago tuluyang umalis panandalian upang kumain.

Muling bumalik ang aktor nang may araw na kung saan tila binato nito ang sliding door ni Julia upang lumabas.

Natatawa naman ang aktres na sumilip at kumaway sa nobyo pati sa mga kasamahan nito.

“Di ka sumasagot e. Di ako makapunta sa 'yo e,” may panghihinayang na tono ni Gerald.

Natuwa naman ang maraming netizen sa ginawa ng aktor at sinabing ngayon lamang nila nakita ang ganitong nakakakilig na gawi ni Anderson.

“In fairness kay Gerald 'di naman sya ganyan dati na nag-e-expose talaga ng pagmamahal sa exes nya. Pinapakita nya talaga na mahal nya si Julia at sobrang clingy nya kay Julia. Sguro nga nagbago na sya,” pansin ng isang social media user.

Napa-”sana all” naman ang ilan dahil sa nakakakilig na effort umano ng bida sa “Init sa Magdamag.”

“OMG. Kaka-in love ka naman Gerald. Sana all meron Gerald. Cge na nga Ge loved na kita dahil loved mo si baby Juls,” tugon ng isang commenter.

“Nkakahappy kayong panoorin. Love Julia and Gerald na tlaga,” pahabol ng isa pang fan.

Nitong Marso, inamin ni Anderson ang relasyon nila ni Barretto, matapos ang higit isang taong usap-usapan tungkol sa ugnayan nilang dalawa.

