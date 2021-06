Dennis Padilla, inalala ang pag-uusap nila ni Gerald Anderson noong 2019

Mula sa vlog ni Ogie Diaz at Instagram ni Gerald Anderson

Muling binalikan ng aktor at komedyante na si Dennis Padilla ang kanilang naging pag-uusap ni Gerald Anderson noong 2019 sa kasagsagan ng isyu tungkol sa kaniyang anak na si Julia Barretto at aktres na si Bea Alonzo.

Sa panayam sa vlog ni Ogie Diaz, ikinuwento ni Padilla na siya mismo ang tumawag kay Anderson noon na nasasangkot sa kontrobersya matapos ang kanilang hiwalayan ng noo’y nobya ng aktor na si Alonzo.

Nadamay ang anak nito na si Barretto na itinuturong dahilan ng hiwalayan ng dalawa.

Ito umano ang dahilan kung bakit personal siyang tumawag kay Gerald upang linawin ang mga isyu.

Ayon kay Padilla, diretso niyang tinanong si Anderson kung sila pa ba ni Alonzo na tahasang itinanggi ng aktor.

“Natanong ko kay Gerald noon kung ‘syota mo pa ba si Bea?’ Ang sabi niya, ‘Hindi.' Sabi ko, 'Okay, para 'wag naman lumabas na kontrabida yung anak ko,’” paglalahad ng komedyanteng aktor.

Dito rin umano niya hiniling sa aktor na ipagtanggol si Julia sa publiko na noo’y inuulan na ng batikos mula sa mga netizen.

“Tapos sabi ko, 'Sana ipagtanggol mo in public.' Sabi niya, 'Sige tomorrow, Tito Dennis, magbibigay ako ng interview,’” saad ni Padilla.

Ngunit hindi natuloy ang nasabing panayam dahil hindi ito tumugma sa schedule.

Kuwento pa ni Padilla, sa araw din ng pag-uusap nila ni Anderson, nagbigay ng pahayag si Bea sa umano’y “ghosting” na nangyari.

“And then noong gabi na 'yun, doon na-ambush interview si Bea. ‘Ay, hindi ko alam na wala na kami. Basta hindi na lang siya tumawag,’” pag-alala nito.

Napanood ito ni Dennis kung saan napagtanto niya na hindi pa hiwalay sina Alonzo at Anderson taliwas sa sinabi ng aktor.

Nakaramdam umano ng galit si Padilla ng panahong iyon dahil tingin niya ay pinagsasabay ni Gerald si Bea at ang anak niya.

Sa ngayon, masaya na ang aktor sa relasyon nina Gerald at Julia na umamin na nitong Marso sa tunay nilang estado.

Pakiusap lamang ng aktor, huwag nitong lokohin at saktan ang kaniyang anak.

“Mahalin niya lang ‘yung anak ko. Sana ‘wag mong lolokohin at saka ‘wag mong sasaktan. Basta ang importante, mahal ka ng anak ko, mahalin mo rin siya,” pahayag ni Padilla.

Hindi pa rin umano sila nagkakausap ng aktor simula nang komprontahin niya tungkol sa isyu noon. Kaya umaasa ito na sana ay makausap din si Anderson.

“Okay sa’kin kung kakausapin niya ‘ko. Malaking bagay sa’kin ‘yun kasi it’s showing your respect to the dad ng minamahal mo. Kasi mas mapapakita mo na mahal mo siya, ‘yung anak ko, kung irerespeto mo ‘yung tatay niya,” ani Padilla.

Inamin na noon ni Gerald na tinawagan siya ng ama ni Julia na sinabing kaya ito tumawag ay dahil concerned ito sa anak niya. Maayos din umano ang kanilang naging pag-uusap.

