MAYNILA -- Idinaan sa social media ni Sharon Cuneta ang pasasalamat sa kaibigang sina Regine Velasquez para sa mga regalong ibinigay nito sa kanya.

Sa Instagram, ibinahagi ni Cuneta ang portrait niya na iginuhit ni Velasquez. Maliban dito, isa ring scrapbook album ang tinanggap ni Cuneta mula kay Velasquez.

Pag-amin ni Cuneta, malungkot siya at pagod nitong mga nagdaang linggo at malaki ang pasasalamat niya sa mga kaibigan na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay sa oras ng kadiliman.

"Regine’s drawing of me. I love you, my Nana. I’m going to have this framed," ani Cuneta patungkol sa portrait mula sa Asia's Songbird.

"My Nana always makes me feel so loved… I am so touched by this. I asked her permission to post it. I have been so very sad these past few weeks… I am physically, emotionally and mentally tired… Just drained. I thank God for friends who light my life up even during my darkest moments. Thank you, my dearest sister Regine. I love you with all my heart," pagbabahagi ni Cuneta.



Kamakailan sa "Magandang Buhay," muling iginiit ni Velasquez ang paghanga kay Cuneta na inilarawan niya bilang isa sa pinakamapagbigay na taong nakilala niya.

Nakatakda ang dalawa na gawin ang repeat ng kanilang "Iconic" concert sa Hunyo 17 at 18 sa Marriott Grand Ballroom ng Resorts World Manila. Nakatakda rin ang dalawa na magkaroon ng US concert tour sa Hulyo.

