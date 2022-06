MAYNILA -- "Parang para sa akin panaginip lahat."

Ganito inilarawan ng aktres na si Dolly de Leon ang naging matagumpay niyang pagdalo at paghakot ng papuri sa Cannes Film Festival para sa pagganap niya sa pelikulang "Triangle of Sadness," na nakakuha naman ng Palme D'Or.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, inamin ni De Leon na hindi pa niya napo-proseso ang pinakabagong tagumpay sa kanyang buhay.

"Yung totoo po talagang hindi ko pa rin napo-process ang lahat ng pangyayari. Parang sa akin panaginip lang lahat, parang nasa ulap lang lahat nang sinasabi nila. Kasi hindi ko pa rin talaga nararamdaman yung pagbabago sa karera ko, sa trabaho. 'Yung totoo hindi pa rin ako makapaniwala, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito," ani De Leon.

Sa panayam, inamin ni De Leon na napamahal sa kanya si Abigail, ang karakter na ginampanan niya sa "Triangle of Sadness."

"Relate na relate po ako sa kanya. Una, dahil marami akong mga kamag-anak at may mga kaibigan din ako na OFW. At saka ang similarity namin ni Abigail ay pareho kaming kumakayod, talagang nagpapakahirap. 'Yung kahit na binabato kami ng challenges ay laban lang kami ng laban. Pero mas astig siya sa akin kasi siya talaga napakatapang niyang tao. Hindi siya nagpapatalo, hindi siya umuurong, hindi siya nagpapa-bully. Actually nag-aspire ako na maging katulad niya," ani De Leon.

Nang matanong kung may posibilidad pa para sa Academy Awards, sagot ni De Leon: "Naku ayaw ko pong umasa roon. Basta ang alam ko ay excited na excited ako kung ano ang mangyayari, kung ano ang mga trabahong gagawin ko. Doon ako talagang sobrang excited. Gustong-gusto ko na magtrabaho para makita kung ano ang in store para sa akin. Pero 'yung Oscars naku, ayaw ko po talagang umasa roon. Kasi hindi naman po natin ito ginagawa para sa awards, ginagawa lang po natin talaga ito dahil mahal natin."

Narito ang "Sakto" tampok ang panayam kay Dolly de Leon:

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC