SB19, kasama sa 'Aja! Aja! Tayo Sa Jeju' finale

MAYNILA -- Isang concert at sight-seeing trips ang inihanda nina Donny Pangilinan, Kristel Fulgar, Shine Kuk, at Robi Domingo sa darating na pagtatapos ng "Aja! Aja! Tayo sa Jeju" ngayong Hunyo.

Isang concert ang magaganap para sa Filipino community sa Jeju island mula sa Ajakada at sa Billboard-nominated boy group na SB19, na aawit ng kanilang hit song na "Go Up."

Sa kanilang mga huling araw sa sikat na isla sa South Korea, mamimitas din sila ng tangerine bago lumipad pabalik ng Seoul.

Bago naman bumalik sa Maynila, tutungo muna sila sa Blue House, ang official residence ng namumuno ng South Korea, at pupuntahan din nila ang kilalang cultural exhibition space na K-Style Hub kung saan mas makikilala pa nila ang makulay na kultura ng bansa.

Layunin ng "Aja! Aja! Tayo sa Jeju" ng ABS-CBN at ShowBT Philippines na ipakilala ang mga Pilipino sa kultura ng South Korea at ipakita ang ganda ng Jeju island sa pamamagitan ng fun challenges at iba pa.

Matutunghayan ang huling dalawang linggo ng "Aja! Aja! Tayo sa Jeju" na mapapanood tuwing Sabado, 10 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z.

Maari ring mapanood ang advance episode nito tuwing Huwebes, 8 p.m., sa iWantTFC.

