Bukod sa pag-arte, ex-'PBB' housemate Gino Roque abala sa kaniyang foundation

Mula sa Instagram ni Gino Roque

Sa kabila ng pagiging abala sa pagiging artista at negosyante, patuloy pa rin ang pagpapatakbo ng dating housemate sa “Pinoy Big Brother” na si Gino Roque sa kaniyang itinayong maliit na foundation sa Quezon City.

Sa ulat ng Star Magic, ibinahagi ni Roque na matagal na itong sumasali sa mga charity work bago pa siya pumasok sa pamosong Bahay ni Kuya.

Ngunit, aniya, nagsimulang mabuo ang Gino’s Wish noong 2019 matapos ang "PBB" dahil na rin sa paghihikayat ng mga taga-suporta nito.

“Isang fan ang nag-suggest, pagkatapos ng 'PBB,' nag-suggest siya to create a small foundation kaya naging Gino's Wish,” ani Roque.

Nakasentro ang pagtulong ni Gino sa kasalukuyan sa mga kapitbahay niya sa District 2 ng Quezon City kung saan hangad umano niya na mapaganda rin ang buhay ng mga natutulungan lalo na sa gitna ng pandemya.

“Nagpo-focus ako sa mismong district ko, sa district 2 ng Quezon City kasi lumaki ako d'yan. Nand'yan ang pamilya ko. 'Yung mga negosyo namin nandun,” pahayag ng aktor.

“So ang gusto namin lahat ng tao, 'yung mga kapitbahay namin ang umasenso lalo na sa panahon ng pandemya.”

Umaabot umano sa 1,300 na pamilya ang natutulungan ng Gino’s Wish kada linggo sa nasabing distrito.

“Nakakataba talaga ng puso kasi when we would do these charity works, may pumupunta sa 'kin na tao na umiiyak,” dagdag pa nito. “It's what gives me the strength to keep going.”

Nasa Batch 4 si Roque nang pumasok sa “Pinoy Big Brother: Otso” kasama si Kiara Takahashi na nagtapos bilang second big placer. Si Yamyam Gucong ang itinanghal na big winner ng edisyon.

Noong nakaraang taon, nakatambal ni Roque si Elisse Joson sa isang romantic-comedy series na umere sa digital streaming platform na iflix.