Darren Espanto, walong taon na sa showbiz

MAYNILA -- Walong taon na sa industriya ng showbiz ang mang-aawit na si Darren Espanto.

Sa kanyang Instagram account nitong Miyerkoles, naglabas ng lumang selfie photos si Espanto na kuha noong sumabak siya sa blind auditions ng "The Voice Kids."



"8 years ago today. Nang si boy selfie ay sumabak sa blind auditions at nagbago ang buhay niya. Happy 8th showbiz anniversary to this kid!" ani Espanto sa caption ng kanyang post.

Kamakailan lang ay ipinagdiwang ni Espanto ang kanyang ika-21 kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.

Sa ngayon ay isa sa Espanto sa mga bituin ng programang "ASAP Natin 'To" ng ABS-CBN.

Noong nakaraang taon sa "Magandang Buhay," ibinahagi ni Espanto kung saan napunta ang ilang taong pinaghirapan niya sa showbiz. Aniya, maliban sa lupa, nakabili na rin siya bahay at sasakyan.