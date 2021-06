Robi Domingo umaasang magiging kasing linis ng Korea ang Pilipinas

Mula sa ABS-CBN Entertainment

Matapos ang ilang linggong pananatili sa Korea para sa kanilang reality variety show na “Aja! Aja Tayo sa Jeju”, napansin ng host at aktor na si Robi Domingo ang ilang pagkakaiba ng nasabing bansa at ng Pilipinas.

Sa isang virtual press conference, natanong si Domingo kung ano-anong mga kultura sa Korea ang nais sana niyang makita ring gawin ng mga Pilipino.

Dito naging diretso ang sagot ng host at sinabing humanga ito sa kalinisan ng pinuntahang bansa na aniya nagpapakita ng pagiging responsable ng mga naninirahan doon.

Umaasa ito na sana ay maging ganoon din ang pag-iisip ng maraming Pilipino dito sa bansa.

“When we went to Korea, sobrang linis. Hopefully, we can have that certain trait nila. Be responsible sa kalat mo,” ani Domingo.

Bukod sa pagiging organize, napansin din nito ang kakaibang pagmamahal ng mga Korean sa kanilang sariling produkto.

Bagamat marami na rin ang sumusuporta sa lokal na produkto ng Pilipinas, nais din makita ni Robi na maabot ng mga Pilipino ang mataas na lebel ng suporta na ipinapakita ng mga Koreano sa kanilang sariling produkto.

“One thing about Korean culture na sobrang na-appreciate ko is they really love their local products and yun talaga binibida nila,” pahayag ng Domingo.

“And tayong mga Pinoy, we have that certain movement, pero if we have that kind of level ng katulad sa kanila, I'm sure maa-appreciate yan ng buong mundo.”

Para naman kay Kristel Fulgar na kasama rin sa palabas na kinuhanan pa noong 2019, maraming nahuhumaling na mga Pinoy sa Korean drama at music dahil sa pagiging creative ng mga ito.

Ayon kay Fulgar, kahit marami ang hindi nakakaunawa sa lyrics ng mga awitin, napupukaw naman ng mga Kpop group ang atensyon ng publiko dahil sa melody ng mga kanta.

Dagdag pa ng K-drama fan na si Kristel, mahusay din gumawa ng music videos ang mga taga-Korea kaya marami ang masugid na sumusuporta rito sa iba’t ibang panig ng mundo.

“Ang galing nilang gumawa ng music video. Talaga pinagpapaguran. And yung hard work and effort sa paggawa ng project, yun ang naappreciate ng tao at bina-value nila,” saad ni Fulgar.

Kasama nina Domingo at Fulgar sa “Aja! Aja! Tayo Jeju” sina Donny Pangilinan at Shine Kuk bukod pa sa espesyal na partisipasyon ng supegroup na SB19.

Sa likod ng ABS-CBN at ShowBT Philippines, ipinapakita sa variety show ang iba’t ibang kultura at magagandang gawain sa Jeju Island sa pamamagitan ng mga pagsubok sa apat na hosts.

Napapanood ang palabas tuwing Sabado, 10 PM, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2Z.

