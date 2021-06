Kris Aquino nakapagpabakuna na kontra COVID-19

Ibinahagi ng aktres at host na si Kris Aquino na nakapagpaturok na siya ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Sa kaniyang Instagram account, inanunsyo ni Aquino na AstraZeneca na brand ng vaccine ang inirekomenda ng kaniyang mga doktor.

Kasama ni Kris na magpabakuna ang abogado na si Gideon Peña.

“@attygideon & i have both gotten our first doses of our vaccine. My doctors chose AstraZeneca as my safest option,” ani Aquino sa caption.

Sa kabila nito, kailangan pa rin umano nilang magsuot ng face mask at sumunod sa mga health protocol kahit na may unang dose na ng bakuna lalo pa’t patuloy pa rin ang pagdami ng COVID-19 cases sa bansa.

“But we are still masked and we’re all taking the necessary precautions (new cases reported today are still 5,177),” saad ni Kris.

Nagpasalamat din ito sa bise gobernador ng Batangas na si Mark Leviste na binisita ito matapos magpabakuna. Hinikayat din niya ang politiko na magpabakuna.

“Thank you for the visit & the food vice gov @markleviste, although i believe you should get your vaccine soonest because you’re not just protecting yourself, you must get your vaccine for the safety of your constituents, friends, family, and loved ones,” pahayag ni Aquino.

Minsan nang napaulat na nagde-date sina Aquino at Leviste matapos umanong makitang magkasama sa isang restaurant sa Makati.

Itinanggi naman ni Kris ang isyu at sinabing single siya at hindi nakikipag-date, base sa kaniyang Instagram post.

