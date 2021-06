Klarisse de Guzman, 'di makapaniwala sa pagkapanalo sa 'Your Face Sounds Familiar'

MAYNILA -- Aminado ang mang-aawit na si Klarisse de Guzman na hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang itinanghal na kampeon sa katatapos lang na "Your Face Sounds Familiar" Season 3.

Sa "Inside News" ng Star Magic nitong Martes, Hunyo 1, ibinahagi ni de Guzman ang nararamdaman sa pinakabago niyang tagumpay.

Watch more in iWantTFC

"Hindi ako makapaniwala. Actually hanggang ngayon parang totoo ba? Totoo ba na nanalo ako? Kasi grabe ang challenges, grabe ang pinagdaanan namin din. Ang gagaling ng lahat. Ang gagaling din talaga lalo na kapag napanood niyo ng live. Iba 'yung live eh makikita mo, oh my God ang gagaling," ani de Guzman.

"So ibinigay ko lang po talaga ang best ko and bahala na kung ano man ibigay sa akin ni Lord. So 'yon thankful ako. Hindi ako makapaniwala na ako ang nag-champion," dagdag ni de Guzman.

Ani de Guzman, personal niyang pinili ang panggagaya kay Patti LaBelle para sa grand showdown ng kompetisyon.

"Ang dami kong pinag-isipan pero choice ko talaga (si Patii LaBelle). Gusto ko rin talaga ma-challenge. Ayaw ko 'yung predictable na ito ang gagawin ko. Gusto ko kahit papaano, i-cha-challenge ko pa rin (sarili ko), iibahin ko pa rin ang boses ko. So siya ang napili ko and 'yun effective naman pala," kuwento ni de Guzman.

Sa mga sinalihan noon na kompetisyon sa pag-awit, aminado si de Guzman na iba ang saya na magkaroon ng tropeo na patunay na siya ang kampeon.

Sa huli, isang pasasalamat ang ipinahatid ni de Guzman para sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya, lalo na sa ABS-CBN at mga boss nito.

"Sobrang thankful ako kasi binigyan ako ng chance na maging parte ako. Kasi ang dami rin pong ginusto na maging part ng 'Your Face Sounds Familiar' dahil celebrity dapat... Sobrang thankful ako kasi hindi nila ako pinabayaan kahit pandemic. So forever Kapamilya," ani de Guzman.

"Siyempre sa mga fan, sa mga suporta sa akin, sa mga nag-vote po, thank you so much kasi hindi nila ako pinabayaan. Kasi hindi naman po ako magiging grand champion (kung 'di sa kanila). Kasali sila 50% sila. So sobrang thankful ako sa kanila," ani de Guzman



Maliban sa P1 milyon, nagwagi si de Guzman ng bahay at lupa.