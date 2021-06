‘Biyernes pa sila tumatakbo’: Netizens pinapahinto na si John Arcilla sa paghabol kay Cardo

Mula sa Instagram ni John Arcilla at screenshot sa episode ng "Ang Probinsyano."

Patuloy ang bakbakan ng grupo nina Renato Hipolito (John Arcilla) at ni Cardo Dalisay (Coco Martin) matapos matunton ang pinagtataguan ng Task Force Agila na naging dahilan ng pagtutok ng maraming manonood sa mga episode ng long-running series na “FPJ’s Ang Probinsyano.”

Kaya naman hindi maiwasan ng ilang netizen na madala sa mga pangyayari at ilabas ang kanilang saloobin sa social media.

Hindi ito nakalusot kay Arcilla na tila natutuwa sa ilang reaksyon ng mga manonood sa social media at inilabas pa ito sa kaniyang Instagram account.

Sa isang post, isang netizen ang nakiusap sa aktor na tigilan na muna ang paghabol sa grupo nina Cardo dahil simula Biyernes na episode ay tumatakbo na ang mga ito.

Ayon pa sa fan na ito, pagod na aniya si Aling Virgie (Sharmaine Buencamino) kakatakbo bukod pa sa pangambang maubusan na ang Agila ng mga bala.

“Sana mapagod din kayo kakahabol sa kanila,” pabirong saad ng netizen.

Natuwa naman si Arcilla sa fan ng “Ang Probinsyano” lalo pa’t mabait at nakakatawa ang tono ng mensahe nito.

“Sobrang NAALIW LANG AKO sa comment ng isang fan ng Ang Probinsyano. Kakatuwa lang kasi napaka PLEASANT hindi siya ANTAGONISTIC. Thank you po for supporting FPJ AP!” ani Arcilla sa caption.

Naguguluhan naman ang isa pang social media user sa tila mas maraming tauhan ni Hipolito sa bakbakan nila ni Cardo gayong apat lamang umano na sasakyan ang dala nila nang lusubin ang mortal na kalaban.

“Bakit po habang tumatagal na habol ninyo kay kuya Cardo at sa dami ng namatay na tauhan mo ay lalo pa silang dumami? Tanong ko lang po,” saad ng netizen sa Facebook.

Sumagot naman si Arcilla sa kaniya at sinabing tuloy-tuloy ang dating ng iba pa niyang tauhan habang naghahabulan sila at hindi lamang napapansin ng mga manonood.

Hirit pa ng aktor, hindi na nila maibahagi pa sa mga fans ang pagdami ng kaniyang tauhan dahil abala sila sa barilan.

“Tapos habang nagbabarilan, tawag din ako ng tawag ng mga dadating na trak trak kaso di na din namin nai-share kasi busy na kami sa barilan,” natatawang dagdag ng beteranong aktor.

“Kahit kailan walang dalawang isip. Meron pang iba pero Bayani yung pinaka-consistent. Sana po nasagot ko ng maayos ang inyong katanungan. Labyu- Hipolito.”

Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin ni Arcilla ang mga komento ng netizens tungkol sa serye dahil minsan na rin nitong pinakalma ang isang social media user na galit na galit sa kaniyang karakter sa palabas.

Napapanood ang “Ang Probinsyano” tuwing weekdays sa Kapamilya Channel, CineMo, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

