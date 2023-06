MAYNILA -- Isa si Toni Fowler sa mga kilalang vlogger sa bansa. Pero bago maging isang social media star, naging back-up dancer muna si Fowler sa "It's Showtime."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, binalikan ni Fowler kung paano siya nagsimula at nakilala sa kanyang mga vlogs.

"Ang nangyari po kasi noon, tambakan ko lang po kasi ng videos ang YouTube ko. Parang kapag nagpapalit ka ng cellphone o full na eh nandoon na ang videos mo. Nung tumagal, ang dami nang nag-a-approach sa akin nagulat ako. Kasi dati ang nagpa-picture sa akin more on lalaki dahil ang trabaho ko ay pa-sexy na dancer. May nagpa-picture na sa akin na mga bata at saka nanay. Sabi ko, 'bakit?' Pinapanood ko po ang mga videos niyo, vlog ka na po, vlog ka na po.' Parang pinipilit nila ako. Tambakan ko lang siya nung una. Katuwaan lang, nag-upload ko lang," pauna ni Fowler.

"Hindi ko rin alam na talagang kumikita ka sa YouTube, hindi ko alam 'yung ganun. Pero nung biglang may kita siya ay kakarerin ko ito, ay pwedeng pagkakitaan ito," ani Fowler.

Nakasama ring bumisita ni Fowler sa "Magandang Buhay" ang nobyo nito na si Vince Flores.

Ayon kay Fowler, na isang single parent sa kanyang anak na si Tyronia, bagamat malapit ang nobyo sa anak ay nanunubok pa ito bago nito ibigay ang basbas para sila ay makasal ni Flores.

"Kaso nung tinanong siya ni Vince 'paano kung pakasalan ko si mommy mo, ready ka rin ba?' 'Hindi pa rin po. Konti pa po, kailangan pa kitang masubukan pa po.' Yun ang sabi niya," ani Fowler.

Sa ngayon ay parte si Fowler ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Batang Quiapo" kung saan bida sina Coco Martin at Lovi Poe.

Mapapanood ang "Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing ika-8 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

