MAYNILA -- Naghatid ng tuwa sa mga manonood ng "Magandang Buhay" ang naging pagbisita ng ilan sa mga bituin ng "FPJ's Batang Quiapo."

Nitong Huwebes, sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, bumisita sina Mark "Big Mak" Andaya, Renz "Baby Giant" Baña, at iba pa.

Partikular na naghatid saya lalo na sa mga host na sina Regine Velasquez, Melai Cantiveros at Jolina Magdangal ang naging dance showdown nina Baby Giant at Ogie Alcasid na dumaan lang sa studio para makita ang kanyang misis na si Velasquez.

"Ang cute eh! Alam mo pwedeng pelikula ito 'Small, Medium Large.' Thank you, honey," ani Velasquez matapos ang showdown ng mister at Baby Giant.

Bago pa gumanap bilang Oweng sa Batang Quiapo, nakilala sa kanyang mga TikTok video si Baby Giant, samantalang dating PBA player si Bik Mak na nagsimulang umarte nang maging parte ng "On The Job."

Bumisita rin sa "Magandang Buhay" sina Sugar Ray "Mammoth" Estroso, Sophie Reyes, Alexa Macanan, Marie Preizer, Drey Brown at Toni Fowler.

Sa "Batang Quiapo," mga kaibigan ng bidang karakter na si Tanggol (Coco Martin) ang ginagampanan nina Baby Giant, Big Mak at Mammoth, samantalang mga kaklase naman ni Mokang (Lovi Poe) sina Reyes, Macanan, Preizer at Brown.

Si Fowler naman ang isa mga kaibigan ni Mokang.

Mapapanood ang "Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing ika-8 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.