MANILA -- Gerald Anderson and Sam Milby are all praises for Ivana Alawi, their leading lady in the upcoming series "A Family Affair."

"Alam mo kahit hindi siya vocal about it, very passionate siya sa ginagawa niya. Alam mong gusto niyang magtagumpay sa isang plataporma na hindi YouTube," Anderson said in the Tuesday episode of Star Magic's Inside News.

Alawi is best known as a content creator, with her popular vlog on YouTube, which has more than 15 million subscribers.

"Sabi ko nga 'yung audience niya, fans niya sa YouTube, ay sobrang magiging proud sa kanya. Hindi si Ivana ang mapapanood nila; siyempre ang napapanood nila 'yung si Ivana sa bahay niya, everyday napapanood nila. Ito, 'yung character na pinaghirapan niya... Magiging proud ang mga fan," Anderson said.

"She's doing really good. ...Actually marami kami nagko-contest kung sino ang pinakagalante. Si Ivana, she's very generous. She's always nanlilibre siya, always ordering stuff para sa aming lahat," Milby added.

Meanwhile, the two actors are thrilled to be working together again in a series after the fantasy series "Dyesebel" back in 2014.

"This is the perfect vehicle para magsama kami ulit. Ang tagal kong nag-request ng family drama sa ABS-CBN and ang ibinigay nila is four brothers. So talagang masarap. 'Yung kuya namin (si Sam) si Jake (Ejercito) and Jameson (Blake). So maganda 'yung dynamics," Anderson said.

Directed by Jerome Pobocan and Raymund Ocampo, “A Family Affair” will air on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.