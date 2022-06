MAYNILA -- Balik-Pilipinas na ang aktres na si Maymay Entrata matapos ang ilang buwan na pananatili sa Canada para mag-aral.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Entrata ang kanyang mga retrato na kuha sa loob ng ABS-CBN compound sa Quezon City.

"It’s good to be back mga Kapamilya," ani Entrata.

Matatandaan na nito lamang Linggo ay muling nakita si Entrata nang gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isa sa mga host ng "Pinoy Big Brother" sa ginanap na big night, kung saan itinanghal na big winner si Anji Salvacion.

Sa comment section naman ng kanyang post ay ibinahagi ng mga tagahanga ni Entrata at maging ng mga kasamahan niya sa industriya ang saya sa muli niyang pagbabalik.

"Na-miss kita!!!!! So happy to see you dzaaaiii! Grabe pagaling ka oy. welcome back!!!," ani Loisa Andalio.

"Ganda ganda mo," dagdag naman ni Alexa Ilacad.

"Welcome back gwapa," hirit naman ni Chie Filomeno.

"PAKAGANDA," ayon naman sa host na si Bianca Gonzalez.

Unang nakilala si Entrata sa “Pinoy Big Brother” noong 2017, kung saan itinanghal siya bilang big winner.

Nito lamang Pebrero, isinapubliko na ni Entrata ang kaniyang foreigner na nobyo habang siya ay nasa ibang bansa.

