Hindi naging madali para sa aktor na si Neil Coleta ang unang taon ng pandemya dahil labis na naapektuhan ang industriya ng showbiz sa mga lockdown.

Sa panayam sa PUSH, inamin ni Coleta na gumawa siya ng paraan upang manatiling positibo sa kabila ng kawalan ng mga palabas dahil sa krisis pangkalusugan.

“Malungkot na nga 'yung mga tao, ida-down mo pa 'yung sarili mo, walang mangyayari. Mas maganda 'yung i-cheer up mo sarili mo. Think positive. Kasi lahat naman 'yan, ang Pilipino kahit anong problema nginingitian 'yan. Nalalagpasan 'yan. Ganun tayong mga Pinoy,” saad ng aktor.

Upang magkaroon ng pagkakakitaan, pinasok ni Coleta ang pagtitinda ng bangus at pagde-deliver ng ice cream mula noong 2020.

Ayon sa kaniya, sinubukan niya lahat dahil walang mga proyektong pumapasok ng mga panahong iyon at mayroon siyang pamilyang kailangan buhayin.

“Kaya ako nagtinda ako ng mga bangus, mga gourmet. Sinubukan ko lahat kasi walang arti-artista at that time eh. Nung 2020, nagtinda ako. Nag-alok ako sa social media, nag-de-deliver ako ng ice cream,” pag-amin nito.

“Kasi hindi puwedeng dun ka lang mag-se-stay. Mauubos ka. Lalo ako may binubuhay akong pamilya. Kaya kailangan gumawa ako ng paraan.”

Naging maayos naman ang negosyo ni Coleta kaya kahit wala pang trabaho sa showbiz ay may kinikita pa rin ito.

Tuloy pa rin aniya ang business nito na nadagdagan na rin ang mga ibinibenta tulad ng mga gourmet tuyo at tinapa at beef tapa.

Ilan sa mga customer nito ay ang mga kaibigan sa industriya na sina Daniel Padilla at Joshua Garcia.

“Yung mga kaibigan natin sa industriya sinusubok-subukan ko, binibigyan-bigyan natin para mag-promote. Tapos may liquor store din naman ako sa Cavite nitong pandemic. Para sa mga mahilig sa alak,” natatawang saad ng aktor.

Magbabalik telebisyon si Coleta matapos mapabilang sa cast ng inaabangang serye na “Darna” ng ABS-CBN.

“Medyo iba ito, grabe. Action ito. Comedy ako dati, di ba? Pero ibang klase 'yung gagawin ko dito so sobrang nakaka-excite and happy din at the same time dahil after ilang years nakabalik ako sa Kapamilya network na nakapag-taping ako sa one of the inaabangan ng mga tao which is yung Darna,” hirit nito.