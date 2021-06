Melai, nagpabakuna kontra COVID-19 sa kabila ng takot

MAYNILA -- Sa kabila ng takot, nagdesisyon ang komedyante at host na si Melai Cantiveros na magpabakuna kontra COVID-19.

Sa kanyang Instagram post nitong Lunes ng gabi, ibinahagi ni Melai na naturukan na siya ng unang dose ng bakunang mula sa Tsina.



"Salamat Lord sa first sose ng Sinovac... Salamat Panginoon sa buhay ng ating mga frontliners at mga govt. official," ani Cantiveros.

Pag-amin ni Cantiveros, noong una ay ayaw niyang magpabakuna dahil sa takot. Pero matapos siyang mapaliwanagan ng mga kaibigan na sina Karla Estrada, Jolina Magdangal at Alex Gonzaga ay nagdesisyon na siyang bigyan ng proteksyon ang sarili laban sa nakamamatay na virus.

"important talaga magpabakuna para kahit papanu ay protektado ka, kahit papanu kasi dapat full gear parin tayu with mask at faceshield, hugas kamay at alcohol lalo na sa mga senior citizen po natin na mga kapamilya," ani Cantiveros.

Matatandaang nitong nakaraang Mayo nang ibahagi rin sa social media ni Magdangal na nabakunahan na siya kontra COVID-19.

Sina Cantiveros, Magdangal at Estrada ay mga bituin ng pelikula ng Star Cinema na "Momshies Ang Soul Mo'y Akin."

Ito ang unang pelikula nina Estrada, Magdangal, at Cantiveros na magkakasama matapos magkatrabaho sa unang season ng “Your Face Sounds Familiar” bago naging hosts ng “Magandang Buhay.”

Nagsimulang mapanood ang pelikula ng mga Momshies nitong Mayo 28 sa mga digital streaming platforms tulad ng KTX.ph, iWant TFC, TFC IPTV, Sky Cable PPV and Cignal PPV.



