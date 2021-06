Lou Yanong, walang pagsisisi sa naging relasyon nila ni Andre Brouillette

MAYNILA— Walang pagsisisi si Lou Yanong sa naging hiwalayan nila ng tulad niya ay dati ring “Pinoy Big Brother” housemate na si Andre Brouillette.

Sa “Magandang Buhay” nitong Lunes, Mayo 31, naging bukas si Lou sa pagtatapos ng relasyon nila ni Andre, na kamakailan lang ay naging laman ng balita dahil sa pagbabahagi ng retrato kasama si Rabiya Mateo, ang naging pambato ng Pilipinas sa katatapos lang na 2020 Miss Universe.

Watch more in iWantTFC

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN kung saan naglaro si Lou kasama si Karina Bautista ng “Spell or Spill,” inamin ni Lou na kamakailan lang ay umiyak siya dahil sa lalaking minahal.

“Kasi hindi naman po madali ‘yon, lalo na kung minahal mo talaga yung tao,” ani Lou.

“I mean ‘yung moving on ay hindi naman mabilis para sa lahat. Ako po kasi sobra akong emotional na tao. So kung sad ako, iiyak ako. Kung masaya ako, tatawa ako. Mas maganda ramdamin mo kaysa sa dulo ka pa iiyak,” ani Lou.

Nang matanong kung may pagsisisi ba siya sa naging hiwalayan nila ni Andre, sagot ni Lou: “Parang wala po, kasi, I guess sa timing. Parang ano po talaga siya, kailangan din talaga just to get to know ourselves more and grow apart, sadly. But, we didn’t know what the future holds. ‘Yung pinaka-main reason lang po talaga is distance. Lagi ko naman pong sinasabi rito na sobrang malambing kami sa isa’t isa. Ngayon kung wala ‘yong factor na ‘yon, sobrang hirap po. But, I still care about him and I’m sure kahit hindi ko po siya nakakausap ngayon he still cares about me.”

Nilinaw rin ni Lou na maging sa kanilang naging relasyon ni Andre ay wala siyang pinagsisisihan.

“Lalo na sa 'PBB,' once in a lifetime mo lang ‘yon masasabi na may nakita ka roon. Feeling ko nabigay lang namin ‘yong purpose namin sa isa’t isa, marami na kaming natutunan. Kasi some purpose naman po hindi pang-lifetime,” ani Lou.

Ayon kay Lou, ipinaglaban nila ang hamon na malayo sila sa isa’t isa para maisalba ang kanilang relasyon.

“Tin-ry po talaga namin. Hindi naman po kami magbi-break kung hindi po namin tin-ry. Siguro hindi lang talaga,” ani Lou.

Nang matanong kung may “trust issue” sa nangyari, sagot ni Lou: “I don’t think it’s about that po.”

“Longing for each other po. Kasi mahirap kung mag-go-grow apart. Kasi kahit ilang months lang po ‘yon o days, ‘di po ba napag-usapan din po last time na we are ready for anything. We’re going to fight for it but we’re ready for anything."

Nang matanong naman kung tatanggapin niya pa si Andre sakaling bumalik ito sa kanya, sagot ni Lou: “Pag-uusapan po. Opo, baka pag-usapan. Baka pwede mapag-usapan.”