Ano ang payo ni Isko Moreno kay Joaquin Domagoso sa pagpasok nito sa showbiz?

Tuluyan na ring pinasok ni Joaquin Domagoso ang showbiz kung saan minsan ding namayagpag ang kaniyang ama na si Isko Moreno na ngayon ay alkalde na ng Maynila.

Bagamat halos parehas ng tinatahak na landas katulad ng ama, itinanggi ni Domagoso na kaya siya pumasok sa industriya ay upang sundan ang yapak ng ama.

Sa ulat ng PUSH, sinabi ng batang aktor na nakitaan niya ang sarili ng pagiging bibo na sa tingin niya ay magagamit niya sa showbiz.

“Di ko naman pina-follow 'yung footsteps niya. I just want to enter showbiz before pa kasi na-realize ko na medyo bibo talaga 'yung attitude ko and medyo makulit talaga ako,” ani Domagoso.

Dagdag pa niya, nais din niya makagawa ng performance art kaya naisipan nitong pasukin ang pag-aartista.

“Gusto ko rin na nakakagalaw ako. Nakakagawa ako ng performance art and iba pong bagay. Do’n ko talaga naisip na bakit hindi ko rin subukan. That’s why I entered showbiz,” pahayag nito.

Nakatakdang bumida sa isang comedy film na "Caught In The Act" si Domagoso sa direkyon ni Perry Escano.

Payo naman aniya sa kaniya ng ama ay ugaliing makinig sa mga nakakatanda sa set at mga direktor upang lalong matuto.

“Yung napaka-important lesson binigay niya sa akin pagdating naman sa pag-aartista ko is just to listen, that’s the most basic -- listen to your director, lalong-lalo na to older co-actor. He also said na acting is reacting and you will get that from your co-actors,” saad ni Joaquin.

Hindi rin umano nagkulang ang pinuno ng Maynila sa pagpapaalala sa kaniya tungkol sa mga dapat nitong gawin ngayon upang mabago ang hinaharap.

“Lagi niyang sinasabi, ‘If you want to change tomorrow you’ve got to do something today.’ Kasi raw if you keep repeating the same thing you did today you won’t be able to change tomorrow,” pahayag ni Domagoso.

Wala pa naman sa isip ng batang artista na pumasok sa pulitika kagaya ni Moreno ngunit hindi niya umano isinasara ang posibilidad na gawin ito sa susunod.

“I don’t know, baka in the future po. Kasi 'yung politics that is something na iisipin mo when you’re in 30s na or even later in life,” pag-amin ni Domagoso.

“Well, my dad, he entered very early, but ako, my plan po talaga muna is showbiz muna po.”

Makakasama ni Joaquin sa pelikula ang ex-housemate sa "Pinoy Big B Brother" na si Andi Abaya at mga baguhan pang artista na sina Josh Lichtenberg, Jhassy Cruz Busran, at Bamboo B.

