Aga Muhlach at kaniyang pamilya, nabakunahan na kontra COVID-19 sa Muntinlupa

Mula sa Facebook page ng City Government of Muntinlupa

Nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine ang beteranong aktor na si Aga Muhlach maging ang kaniyang asawa na si Charlene Gonzales at kambal na anak na si Andres at Atasha.

Sa Facebook page ng pamahalaan ng Muntinlupa, inilabas nito ang ilang larawan ng pamilya ni Muhlach na nagpapabakuna na sa Festival Mall Underground Parking.

Ayon sa nasabing post, sumunod naman umano ang pamilya ng aktor sa step by step line at registration bago tuluyang nakapagpabakuna.

Kasunod ito ng patuloy na isinasagawang mass vaccination program ng lungsod sa mga major hubs ng lugar.

Hindi naman nabanggit sa inilabas na mga larawan ng Muntinlupa LGU kung saang kategorya kabilang sina Muhlach.

Prayoridad ng gobyerno na mabakunahan ang mga nasa A1 (medical frontliners), A2 (senior citizens), at A3 (persons with comorbidities) category.

Sa Instagram, sinabi naman ni Gonzales na AstraZeneca na brand ng vaccine ang itinurok sa pamilya nitong Lunes.

Nagpasalamat din ito sa lokal na pamahalaan ng Muntinlupa para sa maayos at mabilis na proseso ng pagpapabakuna.

“First shot done of Astra Zeneca.. Thank you MunCoVac & Muntinlupa City for the seamless and easy vaccination process,” saad ng dating beauty queen sa caption.

Hinikayat din nito ang publiko na magparehistro na sa kani-kaniyang lugar sa pagpapabakuna upang maabot ng bansa ang tinatawag na herd immunity.

“Encouraging everyone to get vaccinated towards achieving herd immunity. Let’s protect our loved ones by getting vaccinated. Maraming salamat,” dagdag ni Gonzales.

