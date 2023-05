Jennica Garcia, malaki ang pasasalamat sa mga anak

MAYNILA -- Ibinahagi ni Jennica Garcia ang pasasalamat sa kanyang dalawang anak na sina Mori at Alessi na aniya'y dahilan kung bakit mas matapang siya ngayon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, naging emosyonal si Garcia sa pagpapasalamat sa kanyang mga anak na sinorpresa rin siya sa pamamagitan ng isang video greeting.

"Thank you dahil dumating kayo sa buhay ni nanay. Lagi niyong sinasabi na thank you for everything pero si nanay talaga ang dapat mag-thank you kasi alam niyo si nanay nakakagawa ngayon ng mga bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin," ani Garcia sa mga anak.

"Dati si nanay sobrang hina ng loob. Tumagal ako sa industry na hindi ako kumakanta ng live, hindi sumasayaw si nanay, namimili ng role si nanay. Pero ngayon pakiramdam ni nanay ay wala siyang hindi kayang gawin at yon ay dahil mayroon akong kayo. I love you," dagdag ni Garcia.

Si Garcia ay isa sa mga bituin ng sikat na serye na "Dirty Linen" kung saan ginaganapan niya ang karakter bilang si Lala.

Pag-amin ni Garcia, hindi man madali ang maging single parent ay nakakayanan niya ito ngayon.

"Mahirap maging single mom. Kahit naman single dad, it's difficult to be a single parent, right? Pero kaya pala talaga. Mahirap lang sa umpisa pero eventually kapag nalampasan mo na at kapag nakapag-heal ka na ay super empowering ng feeling," ani Garcia.

Pebrero 2014 nang ikasal sina Garcia at Alwyn Uytingco. Nagsimulang umingay ang balitang hiwalay na ang dalawa noong Marso 2021 matapos tanggalin ni Garcia ang mga retrato ng aktor sa Instagram.

Matapos ang ilang buwan, kinumpirma ni Garcia na naghiwalay na nga sila ng aktor bagama't hindi na ito nagbigay ng dahilan.

Ibinahagi ni Garcia sa "Magandang Buhay" ang hirap na pinagdaanan.

"Nung kausap ko kasi 'yung therapist ko, na-skip ko yata 'yung grieving stage. 'Yun ang naging problem. Ang naisip ko kasi parang kailangan kong maging malakas agad kasi affected 'yung kids, sila 'yung kasama mo sa bahay. Hindi ka rin pwedeng umiyak nang umiyak. Dumating sa point naka-schedule sa doctor kung kailan ako iiyak. Kasi hindi ako nakaiyak ng gusto kong iyak. Kunwari kapag tatanungin ako ng doctor 'ano ang dumurog sa iyo?' kapag sinabi ko kung ano -- hindi na ako maiyak. So ang naging parang therapy ko ay may series of movies na mga sad. Kailangan ko siyang panoorin para maiiyak," ani Garcia.

"When I don't suppress it ang nangyayari kasi ay labas-pasok ako sa ospital. Ang pangit, parang nahihimatay ako," dagdag ng aktres.

Ayon kay Garcia, sa ngayon ay masasabi niyang nasa maayos na siyang kalagayan.

"Ayos na ayos na po talaga ako. Pakiramadam ko kung tatanungin ako ngayon parang kailan ka pinakamasaya sa buhay mo, pakiramdam ko talaga ay 2023 po. Maski kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin parang dati iniisip ko parang hindi ako maganda, parang ang daming mali sa akin. Pero ngayon kapag tumitingin ako sa salamin, sinasabi ko pa rin 'hindi ka maganda, pero cute ka.' 'Yung medyo gusto ko na po ang sarili ko ngayon," ani Garcia.

Sa programa, muli ring naibahagi ni Garcia ang maayos na ang relasyon niya sa pamilya ni Uytingco.

Kaugnay na video:

