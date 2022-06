MAYNILA -- Inamin ni Kylie Verzosa na miss pa niya ang dating kasintahan na si Jake Cuenca, may isang buwan matapos magsimulang lumabas ang balitang naghiwalay na sila.

Sa vlog na inilabas ni Vice Ganda nitong Lunes ng gabi, hindi napigilan ng aktres ang maluha nang tanungin kung gaano niya ka-miss ang aktor na huli niyang nakita noong nakaraang buwan.

Inamin din niya na hindi niya inakalang mauuwi sa hiwalayan ang tatlong taon nilang relasyon.

"Akala ko siya na. Akala ko na hindi na ako magkakaroon ng heartbreak. Akala ko siya na. Saka nagmahalan kami. We loved each other," ani Verzosa.

Giit ni Verzosa, naging masaya siya sa relasyon na pinagsamahan nila ni Cuenca.

"Sobrang happy kami sa relationship. At sobrang grateful ako sa relationship, sobra. Hindi ako in shock; pina-process ko po talaga. Process siya, hindi siya biglaan," ayon sa aktres.

"Naririnig ko sa ibang tao na parang sayang. Pero para sa akin hindi kasi siya sayang -- Natulungan namin ang isa't isa, nagmahalan kami, nagtulungan kami sa isa't isa. So para sa akin hindi 'yon sayang. Nag-grow kami together as individuals. So, bakit siya sayang?"

Nang matanong kay may pait o pagsisisi siya sa nangyari, tugon ni Verzosa: "Siyempre may pain. 'Yun lang. (Regrets?) Baka wala."

"Siyempre bago pa lang at saka masakit pa rin. Minsan you can't especially kapag pagod ka na hindi mo mahe-help na balikan. Doon ako nalulungkot pa rin. Alam mo yon? Weird siya. Siyempre gusto ko ipakita sa tao the best version of myself. ...Pero minsan I can't help na makita nila na hindi rin ako okay minsan."

Ayon kay Verzosa, isa sa kinatakutan niya ay kung pagsisisihan ang naging hiwalayan nila ng aktor.

"Siguro 'yun 'yung kinatakutan ko rin, kung ire-regret ko ba o hindi. Pero okay ako, sinusubukan ko na maging okay ngayon. Mukha akong okay ngayon pero sinusubukan ko na maging okay ngayon.

Sa vlog, iginiit din ni Verzosa na mabuting tao ni Cuenca.

"Napakabait niyang tao. Mabait siya very generous," ani Verzosa.

