MANILA -- Superstar comedian Vice Ganda gave her niece Camille Viceral an unforgettable present.

Appearing in "Magandang Buhay" on Tuesday, Viceral shared how the "It's Showtime" host gifted her with a nose enhancement.

"Recently naglabas si Tito Vice ng vlog na nagpa-enhance po ako ng nose at sinuport niya po ako roon," Viceral said.

"Hindi ko po siya hiniling. Si Tito Vice po 'yung nagkusa tapos sa buong procedure nagwi-wait si Tito Vice ng update. And, sinamahan niyo po ako roon step-by-step sa consultation, sa pagpasok ng OR. Hindi ko po siya hiniling. Siya po ang kusang nagbigay sa akin kasi alam po niya na magpapagaan po 'yon ng loob ko," she added.

Asked shared why he did that, Vice said: "That's something that she likes. Tinanong ko siya 'bakit hindi mo sinabi sa akin?' 'Hindi kasi siya necessity' 'yon ang sinabi niya. Sabi niya parang naisip ko 'yon 'what if ipagawa ko ang ilong ko, parang gusto kong ipagawa ang ilong ko parang gusto ko siyang ipagawa ang baba ko pero hindi necessity kaya hindi ko siya hinihiling.' Tapos sabi ko 'what if may mag-sponsor?' 'Eh di, go' sabi niyang ganun. Habang sinasabi niya 'yon nagte-text na ako kay Dra. Belo," referring to celebrity doctor Vicki Belo.



"Saka ang tapang niya talaga. Sabi ko sa kanya 'baka ma-bash ka?' Sabi niya talaga 'I don't care, I am doing this for myself.' Saka ilong naman niya 'yan," Vice added.

Camille's mother Marivic, who is the sister of Vice, also expressed her happiness for her daughter.

"Nung una nag-a-artehan pa sila. Naririnig ko. Sabi niya, 'Talagang hindi ka man lang nagpaalam sa akin, nanay mo ako.' Tapos ako nag-explain, ano ka ba matanda na 'yung anak mo, nasa tamang edad na. Her body, her rules. Sabi ko sa kanya, we can only guide her pero hindi natin pwedeng i-impose sa kanya kung ano ang dapat at hindi dapat," Vice said.