Vice Ganda, bakit nga ba natatagalan ang planong magkaanak?

MAYNILA -- Patuloy pa rin ang plano ni Vice Ganda na magkaroon ng sariling anak.

"Gusto ko na talaga, 'yung panahon lang ang kalaban ko. Nahihirapan ako maghanap ng panahon. Mahabang proseso kasi siya. Kailangan ko talagang maglaan ng panahon," ani Vice sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Naging bukas si Vice tungkol sa pagkakaroon ng anak sa programa, kasama ang kanyang inang si Rosario, kapatid na si Marivic at pamangkin na si Camille.

"Excited na hindi excited kasi ang tanda na niya eh. Matanda na 'yung anak ko," pag-amin ng ina ni Vice.

Hirit naman ni Vice: "Sinasabi niya palagi yon. Actually hindi lang siya. Marami akong kakilala, 'ngayon pa ba ang tanda mo na?' Actually kaya ako tumagal nang tumagal dahil sa ganyang komento."

"Kasi baka hindi ko na maalagaan, anak. Tulad ng mga apo ko na nung bumalik ako eh hindi ko na naranasan magpalit ng diaper, hindi ko naranasan na magpaligo, which I regret talaga. Pero I have to choose kung ano ang dapat kong unahin. Eh ngayon baka hindi ko na kaya mag-alaga," paliwang naman ni Nanay Rosario.

Makulit na hirit ni Vice sa ina: "Unang-una hindi naman ako mag-aanak para may alagaan ka mother."

Samantala, nakatakda ang concert ni Vice Ganda sa Araneta Coliseum sa Hunyo 2.

