Tickets sa Vice Ganda concert sa Hunyo, sold out na

Larawan mula sa Vice Ganda Facebook page.

MAYNILA -- Sold out na ang tickets para sa comeback concert ni Vice Ganda sa Biyernes.

Gaganapin ang concert na pinamagatang "Your Memejesty Queen VG" sa Hunyo 2 sa Araneta Coliseum.

"SOLD OUT‼️ Ubos na ang paninda‼️ GANUNYON!!!! Zenks a lot Madlang People!!!! Promise, bulabugan at chugug sa GV ang concert na twoaaah!!! See you on June 2!!!!!!!" ani Vice Ganda sa isang Facebook post.

Huling nag-concert si Vice Ganda sa Araneta Coliseum para sa “The Songbird and the Song Horse” kasama si Regine Velasquez noong 2019.

Ilan sa mga hit shows ng komedyante ay “Pusuan mo si Vice Ganda sa Araneta,” "Vice Ganda Todong Sample na sa Araneta,” at “Vice Gandang Ganda sa Sarili sa Araneta: Eh di Wow.”

