MANILA – Ogie Diaz came to the defense of James Reid, whose team will now be taking over in managing the career of Liza Soberano.

In his latest vlog, Diaz said netizens should not be too quick to judge Reid’s capacity as a talent manager, noting that they should just wait for what the actress will do next.

“Hindi natin dapat kinukwestiyon si James Reid kung gaano siya kahusay mag-manage. Unang una, grupo silang magma-manage kay Liza. Hindi lang si James. Signatory lang si James Reid sa bawat kontratang papasukan ni Liza,” he said.

“Siyempre hindi naman natin dapat husgahan si James Reid. Siyempre kakapunta pa lang sa kanila ni Liza. Bakit ka naiinip kung wala pang nangyayari? Nag-uumpisa pa lang so wait, wait, wait ka,” he added.

As Soberano’s former manager, Diaz said he only wishes the best for the actress.

“Siyempre ako naman bilang magiging dating manager, siyempre hinahangad ko rin na may magpatuloy at the same time mas umangat pa 'yung alaga ko,” he said.

What’s important, Diaz said, is he and Soberano parted ways in good terms and that there are no ill feelings between them.

“Ang napag-usapan namin, 'yung mga negosyo kasing kinabibilangan niya, part doon na 'yung team ni James Reid. Abang-abang lang tayo [ng gagawin ni Liza]. Ang importante, maayos po ang aming paghihiwalay ni Liza at buo pa rin naman ang aming linya ng komunikasyon. Sabi namin sa isa’t isa, kapag may kailangan kami sa isa’t isa, kami ay magtatawagan lang.”

Meanwhile, Diaz said he cannot speak for Soberano’s boyfriend, actor Enrique Gil, who is still under contract with ABS-CBN’s Star Magic.

“I cannot speak for Enrique pagdating sa kanyang career dahil nung una, talagang may usapan kaming ico-co-manage ko si Enrique. Pero siyempre ang pag co-manage naman is kapag meron akong raket na pwede kong ibigay kay Quen, doon pa lang. Pero ang management ni Enrique ay ang Star Magic,” he said.

Diaz said it remains to be seen whether whether Gil will renew with Star Magic or seek another management firm once his contract is up.

Nonetheless, he said: “Basta wini-wish ko ng good luck ang LizQuen sa kanilang pakikipagsapalaran.”

Related video: