MAYNILA -- Matapos ang matagumpay na pagbabalik ni Anne Curtis sa "It's Showtime" nitong Sabado, Mayo 28, ibinahagi ng mga kasamahan ng aktres na isang beses sa isang linggo muna ito sa sasabak sa pangtanghaliang programa ng ABS-CBN.

Nitong Lunes, sa pagbubukas ng programa ay napag-usapan ng iba pang host ng programa sa pangunguna ni Vhong Navarro ang naganap noong Sabado.

"Big event din ang nangyari last Saturday dahil sa pagbabalik sa 'It's Showtime' ng nag-iisang si Anne Curtis. Hindi ba pasabago? Pero sa ngayon hindi ba sabi nga ni Anne ay baby steps muna. Kaya ang gagawin niya ay every Saturday muna natin siyang makakasama," ani Navarro.

"Matagal na napahinga si Anne eh almost three years," dagdag na hirit ni Navarro.

Sa programa, naikuwento rin ni Navarro ang trending na performance ni Curtis sa kanyang pagbabalik. Ayon kay Navarro, hindi sinadya ni Curtis na humingi ng "take 2" sa pagsisimula ng kanyang production number kung saan niya inawit ang “Break Free” ni Ariana Grande.

"Sabi ko sa kanyang Anning, sinadya mo ba yon yung mag-take 2? Ang ganda eh. Pero (sagot niya), hindi. Nakalimutan ko talaga 'yung lyrics. Nalimutan daw niya," ani Navarro na iginiit na kinabahan ang aktres.

Iisa naman ang opinyon ng mga host na nakakatuwa ang nangyaring paghingi ng "take 2" ni Curtis sa kanyang production number.

Matatandaang Disyembre 2019 nang magpaalam sa "It's Showtime" si Curtis para paghandaan ang pagdating ng anak nila ng mister na si Erwan Heussaff na si baby Dahlia na isinilang niya noong Marso 2020.



