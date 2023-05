Why family time is important for Vice Ganda

Vice Ganda. ABS-CBN.

MANILA – For comedian Vice Ganda, family time, even just saying hi's and hello's to each other, is important.

"I really appreciate everytime na may ganyan kang mga arte. Gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makausap," Vice Ganda said in the Monday episode of "Magandang Buhay."

"Sobra ko 'yong naa-appreciate kasi doon ko 'yun nare-realize na 'yung value mo as a person. Sa gulo ng mga nangyayari sa paligid, meron at merong isang tao ikaw pa rin 'yung gusto niyang makita at saka makasama," he added.

Vice Ganda said he constantly calls his mother and it gives him comfort every time they have a conversation.

"Every night tumatawag talaga siya, every night nag-uusap kami sa telepono. Bago siya matulog kailangan makita ko muna 'yung mukha niyang walang pustiso," he said.

"Kaligayahan ko 'yun eh t saka 'yan 'yung mukhang gusto kong nakikita every night. 'Pag tumawag ka, ang laking awas nun sa nararamdaman ko."

Meanwhile, his sibling, Marivic Viceral, appreciates the time Vice Ganda allots for them.

"Si Vice, wala naman na siyang iintindihin sa amin. Naiintindihan namin palagi 'yun oras niya whether mahaba o maikli lang 'yung i-spend niya sa'min," Viceral said.

"Basta nakikita namin siya from time to time masaya na kami roon. Mababaw lang ang family namin, 'yung makita lang namin 'yung isa't isa na masaya, masaya na 'ko roon."

RELATED VIDEO: