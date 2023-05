Six Part Invention, malaki ang pasasalamat kay Vice Ganda

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Kaye Malana-Cantong, miyembro ng bandang Six Part Invention, ang maging emosyonal sa pagpapasalamat kay Vice Ganda.

Maliban sa pagiging parte ng "It's Showtime," kasama rin ni Vice ang banda sa "Everybody, Sing!" na nasa Season 3 na.

Sa "Magandang Buhay," nagpasalamat sina Kaye at mister nitong si Rey Cantong kay Vice sa suporta nito sa kanilang grupo.

"Sobra ang pagmamahal namin kay Ate. Biruin mo naman 13 years na tayo mahigit magkasama. Pero hindi pa rin namin nasasabi kay Ate kung gaano kami nagpapasalamat sa kanya. Kasi siyempre mahirap magtiwala pero ang Ate ay 13 years na kami niyang pinagkakatiwalaan. Thank you Ate. As a band o bilang tao, minsan kitang-kita na namin si Ate pagod na, kaya pinag-uusapan naming mag-asawa, huwag na tayong dumagdag sa kapaguran ng Ate. So ginagawa namin ng maayos lagi ang trabaho namin," ani Kaye.

Para naman kay Rey, pinagpala sila na makasama si Vice sa pagbibigay saya sa maraming tao.

Nagpasalamat din si Vice sa banda na katuwang ng "It's Showtime." Aniya, mahirap din ang trabaho ng banda sa "Everybody, Sing!"

Sina Kaye at Rey ang mga magulang ni Imogen, ang isa sa mga batang bituin ng "Isip Bata," ang sikat na segment ng "It's Showtime.

Sa darating na Sabado, Hunyo 3, ay magsisimulang ipalabas ang Season 3 ng "Everybody, Sing!"

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, sa ika-7 ng gabi sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z at Kapamilya Online Live.

