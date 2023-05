'Magandang Buhay,' ipinagdiwang ang ika-7 anibersaryo

MAYNILA -- Ipinagdiwang nina Melai Cantiveros, Jolina Magdangal at Regine Velasquez nitong Lunes ang ikapitong taon ng kanilang programang "Magandang Buhay."

Hindi rin kinalimutan ng tatlo ang lahat ng mga taong naging bahagi ng pang-umagang programa mula noon hanggang ngayon, mula sa co-host, guests, mga nasa likod ng camera at mga manonood.



Matatandaang higit limang taon na nakasama nina Cantiveros at Magdangal si Karla Estrada sa "Magandang Buhay"

"Grabe ang pitong taon, sino ba naman ang mag-aakala na aabot tayo ng ganitong katagal," ani Cantiveros.

"Hindi ako nasu-surprise kasi magagaling kayong mga momshie at saka 'yung staff and crew. Magagaling lahat, talagang pinaghihirapan every day. Akala natin, like ako noon nanonood lang, hindi pala (madali). Talaga palang pinag-iisapan at pinaghihirapan ang bawat episode," ani Velasquez.

"Sabi nila kapag umabot sa seven years, may mga seven-year itch daw. Pero excuse me lang. Dito sa 'Magandang Buhay' sa atin parang walang mga ganoon. Parang ang nangyari ay seven-year high. Kasi pataas nang pataas ang level ng saya, inspirasyon, good vibes at nagkakakilanlan ang bawat isa," ani Magdangal.

Binalikan din ng tatlo ang ilan sa mga natutunan nila sa pitong taon ng "Magandang Buhay."



"Be thankful. Talagang napaka-powerful ng gratitude. Para sa ating lahat 'yan walang edad na pinipili. Kapag grateful tayo mas naa-appreciate natin ang life," ani Magdangal.

"Para sa akin, walk the talk. Marami tayong mga guest na ganyan 'yung sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kapag sinabi mong mabait ka, ipakita mo, gawin mo. Huwag puro salita lang kasi aksiyon ang gagawin ng mga anakshie, hindi salita," ani Cantiveros na ibinahagi rin ang halaga ng paniniwala sa sarili.

"Embrace change, because change is inevitable. Nothing wrong with it. It's just part of life. You change and you learned from all the changes. Hindi lang tayo once nagchi-change; we change all the time. So embrace it, because even that is a blessing" ani Velasquez.

Dagdag ng tatlo, ilan pa sa kanilang mga natutunan ay i-enjoy ang buhay at ang huwag matakot sa pagkakamali.

Para sa pagdiriwang ng kanilang espesyal na araw, si Vce Ganda ang nakasama ng mga momshie sa dalawang magkasunod na episode nito. Matatandaang isa si Vice sa mga nag-guest sa unang linggo ng "Magandang Buhay" noong 2016.

Ayon kay Vice, isa sa hindi niya makakalimutan ang "bardagulan" at makasama ang mga kaibigan at pamilya tuwing siya ay bibisita sa "Magandang Buhay."

