Pinoy fans dumagsa sa K-pop Flex Music Festival sa Germany

FRANKFURT - Ramdam ang init ng K-pop fever sa Deutsche Bank Park Stadium para sa pinakamalaking K-pop flex festival sa Europa kamakailan.

Nagmula pa sa walumpu’t apat na bansa ang fans na nakisaya sa dalawang araw na music fest. Hind rin nagpahuli ang Filipino fans tulad ni Patricia de Guzman, na bumiyahe pa mula Spain para mapanood ang boy band na ENHYPEN.

“We hope that ENHYPEN continues to dominate the world and hope that ENHYPEN go to the Philippines,” sabi ni de Guzman, fan mula Spain.

Mula naman Mexico ang K-pop fan na si Alejandro Ayala. “I´m here to support Mamamoo. I’m really happy to be here experiencing this,” sabi ni Ayala, Mamamoo fan mula Mexico.

“Pinag-ipunan po namin para makapunta lang dito. Nandito kami to support our idols si Kai po ng Exo,” sabi ng De Villa sisters, fans ni Kai ng Exo mula Italy.

Dumagsa rin sa Frankfurt mula sa iba-ibang bansa ang tinatayang 80 libong katao para sa pinakamalaking K-pop concert sa Europa.

At hindi nabigo ang fans sa bigay todo at world-class performance na ipinamalas ng mga sikat na K-pop groups na ENHYPEN, (G)I-dle, Mamamoo, NCT Dream, IVE, AB6IX, Dreamcathcher, MONSTA X at ang Exo member na si Kai.

Ang K-pop Flex Festival ang isa sa pinakamalaki at unang indoor event matapos magluwag ng health protocols ang mga bansa sa Europa.

Bitbit ang placards, fan signs at iba pang K-pop souvenir at merchandise, walang pagod na tumili, nakikanta at nakisayaw ang fans.

Bukod sa concert, nagkaroon rin ng Korean festival tampok ang iba-ibang probinsya at Korean food na inorganisa ng Korean Tourism Organization.

Dahil sa pambihirang tagumpay ng K-pop Flex Festival ibinalita ng organizers na pinaghahandaan na nila ang susunod na festival na gaganapin sa June 2023.

