Sunshine Dizon nagpasalamat sa dating asawa sa maayos na co-parenting setup

Mula sa Instagram ni Sunshine Dizon

Inamin ng aktres na si Sunshine Dizon na malaki ang pasasalamat niya sa dati nitong asawa na si Timothy Tan dahil maayos nitong nagagampanan ang kaniyang tungkulin bilang ama sa kanilang mga anak sa gitna ng co-parenting setup.

Sa kaniyang panayam sa Cinema One, ibinahagi ng bagong Kapamilya actress na masaya ang kaniyang mga anak dahil nararamdaman pa rin ng mga ito na mayroon silang tatay.

“Siguro what I can say na lang is I'm very thankful that he does what he has to do. He does his responsibilities and obligations well. My kids are happy na may daddy pa rin sila,” ani Dizon.

Matatandaang pinag-usapan maigi ang kontrobersyal na hiwalayan ni Dizon at Tan na nag-ugat umano sa third party. Nauwi sa kasuhan ang isyu ng mag-asawa bago tuluyang nakapag-ayos para sa co-parenting setup.

Aniya, binabantayan naman umano ng kaniyang dating asawa ang kanilang mga anak kapag may mga dapat siya gawin.

Kaya hindi rin niya ikinukonsidera ang sarili bilang single parent lalo pa’t natutulungan pa rin naman siya ni Tan sa mga anak.

“I don't want to claim that title na single parent ako. Nakakahiya dun sa mga totoong single parent. Mag-isa lang silang kumikilos at gumagawa ng lahat ng paraan para sa mga anak nila. Ang set up ko is co-parenting. Somehow, I'm still blessed,” sambit ng aktres.

Kaya naman payo niya sa mga dumaraan din ngayon sa mga naranasan niya noon, unahing isipin ang kapakanan ng mga anak.

“May pagkakamali along the way. Nagkataon lang na hindi ako yung tipo na will just say it's okay and move on from that,” saad ng aktres.

“Siguro, ultimately dahil iba-iba tayo ng sitwasyon at kaso, isipin muna natin ang mga anak natin kung mayroon tayo. Ano ang kailangan nila, ano ang dapat para sa kanila?”

Dagdag pa ni Dizon, nagiging makasarili minsan ang mga magulang lalo na kapag nangingibabaw ang galit sa kanila at nalilimutang hindi lamang silang mag-asawa ang apektado nito.

Paliwanag nito, kung kaya pang isalba ng co-parenting ang kanilang sitwasyon, gawin ito upang mabigyan kahit papaano ang mga anak ng pakiramdam ng buong pamilya.

“Kailangan ma-balance yun ng tama. Ngayon katulad ko na puwede pa naman or co-parenting, go for it. At least may semblance yung mga bata ng buong pamilya,” pahayag ni Sunshine.

Ngunit kung hindi na umano masolusyonan ang pagkakaiba, piliin na lamang bumitiw sa relasyon.

“Dapat unahin mo na maging masaya ang puso mo at may peace ang pag-iisip mo. Kung may anak ka, mapi-feel din nila 'yan,” dagdag nito.

Bukod pa rito, mahalaga rin aniya ang pagtanggap sa nangyari at pagpapatawad hindi lamang sa nakasakit sa iyo ngunit pati sa iyong sarili.

“What I learned in life is acceptance is the key, acceptance and forgiveness. Not only the person who wronged you but forgiveness for yourself,” ani Sunshine na bibida sa seryeng “Marry Me, Marry You.”

Nito lamang Abril nakumpirma na ang balitang paglipat ng ABS-CBN ni Dizon at kasama sa cast ng ginagawang teleserye na pagbibidahan nina Janine Gutierrez, Paulo Avelino, at Jake Ejercito.

