Sharon Cuneta natawa na lang sa usap-usapang sinasaktan daw siya ni Kiko Pangilinan

Mariing pinabulaanan ng aktres na si Sharon Cuneta ang ilang mga tsimis tungkol sa mga dahilan ng kaniyang pagpunta sa Amerika, kabilang dito ang di umano’y pananakit sa kaniya ng asawang si Sen. Kiko Pangilinan.

Sa mahigit isang oras na Instagram video nitong Sabado, kung saan kasama niya mismo si Pangilinan, itinanggi ni Cuneta na pinagbuhatan siya ng kamay ng senador at binigyang diin na maayos itong umalis ng Pilipinas.

“Sa awa ng Diyos, mula ng pagkabata ko, wala pa kong nakilala, minahal, nakasama na nasaktan ako. Maaaring sa puso pero hindi physical, ever,” pag-amin ng aktres.

“Asawa ko po, ni minsan ang daliri niyan di dumapo sa akin. Kabilin-bilinan po ng tatay ko yun. The minute na nasaktan ka kahit sampal, iwanan mo na,” dagdag nito.

Natatawa naman ito sa isa pang usapin na kaya raw ito nasaktan ni Pangilinan ay dahil may nobyo itong bata.

Biro ni Sharon, matatanggap niya pa kung ang Hollywood actor na si Keanu Reeves ang bago niyang karelasyon o hindi kaya’y miyembro ng NCT o Shinee.

Ngunit sa lahat ng isyung ibinato kay Cuneta, pinaka natawa ito sa kuwentong buntis umano siya.

“Nakalimutan nila na di na ko 30s. I’m sorry kahit cute ako, 55 na po ako. At ayaw na namin ni Kiko, okay na kami kay Miguel,” natatawang saad ng aktres.

Dito na inamin ng aktres ang pagkakaroon nito ng depresyon matapos hindi matuloy ang dapat sana’y pagiging parte niya ng all-Filipino cast sa pelikula ni Jo Koy sa Hollywood.

Ayon kay Sharon, may surpresa sana ito sa kaniyang mga fans dahil napili itong gumanap bilang isa sa lead role ng nasabing international film na ipo-produce mismo ng sikat na si Steven Spielberg.

“My big surprise was I was coming to Hollywood to do my first Hollywood film, not for any platform, not for Netflix, but for cinematic release with premieres all over,” ani Cuneta.

“Jo Koy was the one who hand-picked me to be in his movie. I had several Zoom meetings already with the casting directors.”

Grabe umano ang kagalakan niya na makuha ang isa sa dalawang malaking roles sa pelikula na hango sa buhay ng komedyante/

Nakatakda nang lumipad ang aktres sa Amerika bago tuluyang dumiretso sa Canada para sa shooting ng palabas. Malaking tulong din aniya na legal na residente ito sa Amerika kaya napayagang umalis ng bansa.

Sumailalim sa RT-PCR test si Cuneta, 3 araw bago ang kaniyang flight. Ayon sa kaniya, May 16 nang magpa-swab test ito sa isang laboratoryo, dalawang araw bago ang lipad nito papuntang Amerika.

Habang naghihintay umano ng resulta noong May 17, muli pa itong nakipag-virtual meeting sa bumubuo ng produksyon ng pelikula.

Ngunit matapos ito, sinabihan siya ng kaniyang assistant na hindi ito makakaalis ng bansa dahil nagpositibo umano siya sa COVID-19.

“It was heart-wrenching, heartbreaking for me. Literally nanlambot ako para akong natunaw,” kuwento ni Cuneta.

Dahil dito bigo siyang makalipad para sa shooting ng palabas. Ngunit ang lalong ikinalungkot nito ay nang malamang “false positive” ang nakuha resulta.

Ayon sa kaniya, matapos malaman na positibo sa coronavirus, muli siya nagpa-test sa pito pang laboratoryo kung saan lahat ito ay negatibo ang naging resulta.

“Hindi ba naman heartbreaking yun. That’s why I was so depressed. It was false positive and seven trusted labs tested me negative,” pag-amin ng aktres.

“Nawalan ako ng malaking oportunidad na ’di na mababalik sa akin. Kahit gusto nila Jo Koy at ng director na nandoon pa rin ako, wala silang choice na ituloy ’yung movie.”

Napunta ang kaniyang role kay Tia Carrere na isa sa mga boses sa palabas na “Lilo and Stitch.”

Sobrang sumama ang loob ni Cuneta dahil sa mga pangyayari lalo pa’t alam nitong isang karangalan na maging parte ng isang All-Filipino project sa Hollywood.

“It broke my heart. It really did because it was such an honor to be part in the very first all-Filipino production in Hollywood backed by a producer as big as Steven Spielberg,” pahayag ng aktres.

Ito rin ang naging dahilan kung bakit pinilit pa rin niyang pumunta ng Amerika -- upang “ipagluksa” ang nawalang oportunidad sa kaniya.

“I needed to go to America and just leave the country and also make myself productive so I licked my wounds here. It was such a nice surprise sana,” ani Sharon.

Sa ngayon, abala umano ang kaniyang manager sa US upang hanapan siya mga oportunidad.

Aniya, kaliwa’t kanan na rin ang kaniyang mga virtual meetings para sa mga audition sa iba’t ibang proyekto.

“That’s why I’m here because now people here know I am accessible and I am available. Don’t worry because I still have commitments at home.”

