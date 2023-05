MAYNILA - Sumabak ang ilang Kapamilya artists at personalities sa kauna-unahang Mobile Legends: Bang Bang tournament ng Star Magic All-Star Games na ginanap nitong Sabado.

Sanib-puwersa ang Star Magic sa official ML league ng Pilipinas na MPL Philippines para sa torneyo, kung saan nanaig ang Polaris Fighters.

Winalis ng Polaris Fighters nina Drei Sugay, Niel Murillo JM Dela Cerna, Tristan Ramirez, at Bryan Chong ang ASAP Pa Kayo nina Robi Domingo, Gello Marquez, Donny Pangilinan, at PJ Endrinal.

Lumaban din ang Star Hunters nina Thamara Alexandria, Kim Franco, Yamyam Gucong, Elyson De Dios, at Angela Tungol; ang Goin Balistic nina Omar Uddin, Renshi De Guzman, Raikko Mateo, Lance Lucido, at JB Agustin; ang Pienalo nina Gabb Birkin, Sela Guia, Anji Salvacion, Ericka Pineda, at Luke Alford.

Kasama din ang For The Win nina Keena Pineda, Isaiah Dela Cruz, Angela Ken, Luis Vera Perez, at Drey Brown at Dreamchasers nina Mathew Cruz, Asi Gatdula, Ishiro Incapas, Andrei Amahan, at Redd Anzures.

All-star din kung ituring ang esports talent ng torneo na pinangunahan nina Manjean Faldas, Mara Aquino, Hanz "Sonah" Galeria, Chantelle Hernandez, ang Blacklist International Assistant Coach na si Dexter "DEX STAR" Alaba at si James "Jeymz" Gloria ng reigning MPL champs na Echo.

Maaaring balikan ang highlights ng Star Magic All Star Games dito.