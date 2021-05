SB19, masaya sa pagkakaroon ng international fans

MAYNILA -- Iba ang sayang dulot para sa P-pop supergroup na SB19 na mayroon na rin silang international fans.

Sa pagharap nina Justin, Stell, Ken at Josh sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, ibinahagi ng grupo na katuparan ng kanilang pangarap na magustuhan ng maraming tao ang kanilang mga awitin.

"Siyempre hindi po namin maiiwasan na matuwa. Kasi dati parang pangarap namin na mayroong mga taong makaka-appreciate sa kanta namin at makaka-appreciate sa craft na nilalabas namin. Sobrang nakaka-touch po na kahit ibang lahi na pinipilit nilang intindihin 'yung salita natin. Pinipilit nilang intindihin 'yung kultura ng Pilipinas. Sobrang nakakatuwa kasi bukod po sa nailabas po namin 'yung talent namin, 'yung craft namin, isa pa pong nakakatuwang bagay ay sinusubukan po nilang aralin kung ano ang mayroon dito sa Pilipinas. 'Yun po ang nakaka-proud po," ani Stell.

Matatandaang gumawa ng kasaysayan ang SB19 bilang unang Pinoy na grupo na naging nominado sa katatapos lang na 2021 Billboard Music Awards bilang Top Social Artist of the Year, kung saan nakahanay nila bilang nominado sina Ariana Grande, Seventeen, at Blackpink.

Ang sikat na K-pop group na BTS ang nag-uwi muli ng Top Social Artist award.

Ayon sa grupo, karangalan para sa kanila at sa bansa ang maihanay sa mga kilalang music artist mula sa iba't ibang panig ng mundo.

"Siguro 'yon po pinakamalaking karangalan na po 'yon para sa grupo namin. At siyempre hindi lang po para sa amin kung hindi para sa buong Pilipinas. Kasi alam naman po natin na bibihira ang ganitong pangyayari. Thankful po kami," ani Josh.

Sa programa, muli ring ibinahagi ng grupo ang kasiyahan na nakuhang nominasyon.

"Siyempre ang una pong reaksiyon namin is nakakagulat po and overwhelmed po na sandali pa lang po kami sa industriya at hindi naman po ganoon karami ang A'TIN. Sobrang pasasalamat po namin sa kanila. Nakakatuwa rin po at malamang po makakatulong kami na ma promote 'yung Philippine culture and Filipino music all over the world," ani Justin.

Dahil sa pagkilalang natanggap, aminado ang grupo sa mga pagbabagong nararanasan.

"Sa ngayon po ang malaking pagkakaiba ay dumarami po ang interviews namin. 'Yun po ang pinakaunang pagkakaiba. At isa pa po ay marami na pong casual viewers ang nanonood sa amin. At may mga international fans na rin po kami unlike before na sobrang bibihira lang ang nanonood sa amin kapag nagpe-perform kami," ani Ken.

Sa ngayon, ay abala ang grupo sa pamumuno ni Pablo sa pagtanggap sa mga proyektong dumarating sa kanila. Ipinahatid din nila na hindi kailangang mag-alala ang kanilang mga tagahanga dahil mayroon pa rin silang oras para makapagpahinga.

"Nakakapagpahinga naman po kami. Pero ngayon po maraming blessings ang dumaratig sa group namin. Hanggang kaya po namin, hanggang nandito kami siyempre tatanggapin namin 'yon kasi ito naman po ang aming gusto at mahal na mahal naming gawin. Siyempre sobrang thankful kami sa mga blessing. At huwag po silang mag-alala kasi nagpapahinga po kami. We always find time to rest po," ani Stell.

Kalalabas lamang ng SB19 ng kanilang bagong awitin na pinamagatang “Mapa” kasunod ng trending single na “What?”

Samantala, muling ipinakita ng A'TIN, ang tawag sa mga tagahanga ng SB19, ang kanilang suporta ng mag-trending sa Twitter Philippines ang hashtags #SaktoSB19 at MAPA by SB19 nitong Biyernes.

