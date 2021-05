Kristel Fulgar natupad ang pangarap na magdirek ng Filipino-Korean series

Mula sa Instagram ni Kristel Fulgar

Iniangat pa ng aktres na Kristel Fulgar ang kaniyang pagiging Korean drama o Kdrama fan matapos ibahagi na isa na rin siyang ganap na direktor ng isang Filipino-Korean series.

Sa kaniyang Instagram account, masayang ipinakita ni Fulgar ang official poster ng seryeng “Love From Home” na siya mismo ang direktor.

“Yes, I may not be in the photo but I can proudly say that I am one of the people behind this project,” saad ng aktres at vlogger.

Aniya, hindi niya inakala na matutupad ang pangrap ng isang kagaya niyang Kdrama fan.

“Yung isang malaking pangarap lang sakin dati as a k-drama fan, posible palang mangyari,” dagdag pa ng aktres.

Pinasalamatan din ni Fulgar ang local production channel na One Click TV at ang isa sa mga founding member nito na si Yohan Kim.

Umaasa din siyang susuportahan ng mga Pilipino ang kaniyang proyekto.

“At sa aking mga kababayang Pilipino, sana masuportahan po natin ang sariling atin,” ani Fulgar.

Pagbibidahan ng Pinay actress na si Joyselle Cabanlong at Korean actor na si Jaewon Kim ang nasabing serye na ipapalabas sa Hunyo 4 sa YouTube.

Marami namang fans ang natuwa sa ibinalita ni Kristel at nagpaabot ng mga pagbati sa kaniyang social media account.

Kabilang sa bumati sa aktres sina Maricar Reyes at Alessandra de Rossi.

“Proud of you,” komento ni Reyes.

Nagpaabot din ng maikling mensahe ang kaibigan nitong si CJ Navato.

Katatapos lang din i-record ni Fulgar ang kaniyang unang Korean song nitong Mayo.

