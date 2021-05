‘Kahit walang kitain’: Judy Ann Santos walang tinanggal na empleyado sa kabila ng pandemya

Mula sa Instagram ni Judy Ann Santos

Sa gitna ng pandemya na nagresulta sa pagkakatanggal ng maraming Pilipino sa kanilang trabaho, mas pinili ng aktres na si Judy Ann Santos na huwag mag-alis ng mga empleyado sa kaniyang negosyo sa kabila ng pangambang walang kikitain.

Sa panayam ng aktres kay G3 San Diego, inamin nito sinisikap nila ng kaniyang asawa na si Ryan Agoncillo na panatilihing sumasahod ang kanilang mga tao dahil alam nila ang hirap ng buhay sa panahon ngayon.

“Kasi 'pag nasa food business ka sa gitna ng pandemya, ayaw mo madagdagan 'yung mga taong walang trabaho,” saad ni Santos.

“So basically, we thought let’s keep on going hanggang mahanap natin 'yung sweet spot as long as may ipapa-suweldo tayo at may pambayad ng monthly bills.”

Aniya di bale nang maliit lamang ang kikitain nila, ang mahalaga ay walang nawalan ng trabaho sa kanilang mga empleyado.

“Kung ano 'yung kikitain natin kahit maliit okay na din. Kung walang kikitain, okay lang din basta wala tayong empleyadong tatanggalin or whatever kasi ang hirap na ng buhay as it is. So that’s what happened,” kuwento ni Juday.

Pinasok na din ng mag-asawa ang mundo ng online selling na patok ngayong iniiwasan ng publiko ang lumabas ng bahay dahil sa COVID-19.

Ngunit pag-amin ng aktres, sinusuportahan din nila ang mga maliliit na negosyong umuusbong ngayon may pandemya dahil bumibili rin aniya sila ng mga pagkain sa mga online sellers.

“Nag-te-takeout din naman kami at umo-order din naman kami sa Instagram sellers ng mga food kasi natutuwa ako na ang daming nag-evolve dito sa pandemya. So, support the small businesses,” ani Santos.

Pinapurihan din nito ang diskarte ng mga Pilipino dahil nagagawa nitong makahanap ng paraan para mabuhay at maging masaya.

“I’m just so grateful and thankful na bilang Pilipino, maabilidad kasi tayo. Naniniwala ako diyan. Gagawa at gagawa tayo ng paraan para mabuhay, para makapagpatawa, kasi 'yung lungkot mo dadaanin mo na lang sa gagawa ka ng outlet mo para ilabas mo 'yun,” tugon ni Judy Ann.

Dagdag pa ng aktres, hindi umano niya tatanungin ang Diyos sa mga nangyayari sa paligid ngayon. Bagkus, umaasa siyang hahanapan ng publiko ng magandang solusyon ang mga problemang kinakaharap ng mundo.

“Hindi ko dinidibdib masyado ang mga bagay bagay. Wala na tayong magagawa. Si Lord na ang gumawa nito. Alangan namang kuwestiyunin natin si Lord di ba? May ibig sabihin ito. Hanapan na lang natin ito ng sagot,” pahayag ni Santos.

Si Judy Ann ang may-ari ng restaurant na Angrydobo bukod pa sa franchise ng isang burger brand at pizza parlor.