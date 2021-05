Jolina Magdangal's little girl Vika turns 3

MANILA -- Vika Anaya, the youngest child of actress-host Jolina Magdangal and her husband musician Mark Escueta, has turned 3.

Posting photos of Vika in her personal Instagram page on Friday, Magdangal shared her birthday message for her only daughter.

"'Di ka nauubusan ng surprise para sa amin.. facial expressions, pa-emote, kung paano ka na magsalita at madami pang iba na talagang nagpapasaya sa amin araw araw. Masasabi ko talaga na 'di ko kakayanin ang pandemya na ito kung wala ka at si kuya at si Papa. Nagpapakalakas ako dahil napakasarap makita ang mga ngiti mo sa akin," Magdangal wrote.

"I love you sooo much anak. 3 years old ka na.. Happy happy birthday!!!!"

Currently, Magdangal is one of the hosts of ABS-CBN's morning show "Magandang Buhay."

Watch more in iWantTFC

