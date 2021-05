Karla, Melai, Jolina pinangalanan ang di malilimutang guests sa ‘Magandang Buhay’

Mula sa Instagram ni Jolina Magdangal

Umabot na sa limang taon ang pagsasama ng mga momshies na sina Karla Estrada, Melai Cantiveros at Jolina Magdangal sa morning show na “Magandang Buhay.”

Sa isang virtual interview, naging bukas ang tatlong host sa mga tumatak na panauhin sa kanilang kalahating dekadang pakikipag-usap sa maraming artista at personalidad.

Para kay Magdangal, hindi niya malilimutan ang mga interview sa mga guest na malalim ang kuwento ng pamilya dahil hindi umano niya napipigilan ang kaniyang emosyon.

Una nitong binanggit si Yassi Pressman dahil madalas umano silang humagulgol kapag nagbibigay ng mensahe ang tatay nito noong nabubuhay pa.

“Kasi si Yassi, OK na OK siya, pero kami hagulgol kami for some reasons. Hagulgol kami pag nag-ge-guest daddy niya don. Yung tingin niya sa’min, ‘Bakit iyak na iyak kayo?’” paglalahad ni Magdangal.

Memorable din para sa host ang panayam sa akres na si Julia Montes dahil na rin sa kapansanan ng ama nito.

"Tsaka siguro nung nag-guest din si Julia Montes na ’yung daddy niya pipe. Nu’ng nalaman natin na ganu’n, iba ’yung feelings sa’kin. Iba sa’kin ’pag natatouch ako ng family nu’ng guest namin kaya memorable sa’kin,” saad nito.

Si Donny Pangilinan naman ang pinaka-tumatak kay Cantiveros dahil naaalala pa nito na sa morning show unang lumabas ang batang aktor nang magsimula sa showbiz.

Ayon sa komedyante, natutuwa itong makita ang layo ng narating ni Pangilinan simula nang unang ma-interview nila.

“First niya sa amin sa ‘Magandang Buhay’. At doon pa niya nagustuhan. Kaya ngayon, naa-amaze ako sa success niya ngayon kasi parang naging part kami kung paano niya nagustuhan ang showbiz,” tugon ni Cantiveros.

Bibida sa seryeng “He’s Into Her” si Pangilinan kasama ang aktres na si Belle Mariano.

Samantala, hindi naman malilimutan ni Estrada ang mga guesting ng kaniyang mga anak sa show dahil dito rin niya nakikita ang paglaki ng mga anak sa limang taong pag-ere ng “Magandang Buhay.”

“Ako laging unforgettable guest sakin yung mga anak ko, anak natin. Kasi pag nakita mo yung 5 taong lumipas, ang laki na ng nilaki nila. Pag pinanood natin yung una, para lang silang bubwit,” paliwanag ni Estrada.

Bukod sa morning show, magsasama sa Mother’s Day comedy film na “Momshies Ang Soul Mo’y Akin” ang mga ito na iikot ang kuwento sa pagkakapalitan ng kaluluwa ng pangunahing karakter na sina Karlene (Estrada), Jolene (Magdangal) at Mylene (Cantiveros).

Mapapanood ang pelikula ng mga Momshies sa May 28 sa mga digital streaming platforms tulad ng KTX.ph, iWant TFC, TFC IPTV, Sky Cable PPV and Cignal PPV.

